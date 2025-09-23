Δεσμεύτηκε η περιουσία των δύο ξενοδόχων και του επισκόπου που πούλησαν την «παραλία του Αλέξη Ζορμπά» στα Χανιά

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων αδελφών της "μαφίας της Κρήτης" αλλά και του ιερωμένου που τους βοήθησε με παράνομη βεβαίωση την οποία τους χορήγησε, να πωλήσουν 175 στρέμματα της Μονής των Τζαγκαρόλων στα Χανιά