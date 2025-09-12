Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Μαφία της Κρήτης: Νέα προθεσμία στον κατηγορούμενο επίσκοπο
Μαφία της Κρήτης: Νέα προθεσμία στον κατηγορούμενο επίσκοπο
Μέσω του συνηγόρου του (και όχι παρουσία του ίδιου) ο αρχιμανδρίτης ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας
Νέα προθεσμία ζήτησε και έλαβε ο κληρικός που φέρεται να εμπλέκεται στην αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου, στο πλαίσιο της δεύτερης δικογραφίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο κληρικός είχε κληθεί για να απολογηθεί σήμερα ωστόσο πήρε νέα προθεσμία και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή αρχές της βδομάδας.
Υπενθυμίζεται πως στη δικογραφία αναφέρεται πως η έκταση αγοράστηκε από ισραηλινό όμιλο μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων, με τη «σφραγίδα» του τότε επισκόπου, που κατηγορείται, επίσης, μαζί με το δικηγόρο που συμμετείχε στην αγοραπωλησία.
Οι κατηγορίες αφορούν για παράβαση του νόμου περί ηθικής αυτουργίας σε εκβίαση τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες, απιστία με οικονομική ζημιά άνω των 120.000 ευρώ.
Ο ίδιος κληρικός αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στον Εισαγγελέα και στον Ανακριτή και για τα «ροζ βίντεο» που σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται οι δύο φερόμενοι αρχηγοί (μέσω αυτών) να τον εκβίαζαν για να τους παραχωρήσει την έκταση των 175 στρεμμάτων της Μονής. Ο ίδιος πάντως ο κληρικός, σε δηλώσεις του προ ημερών, διέψευσε ότι υπάρχουν βίντεο και ότι ο ίδιος δεν είδε ποτέ αυτό το υλικό.
Πάντως, η πλευρά των δύο φερόμενων αρχηγών της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης μιλά για υπόθεση «φούσκα», ενώ τονίζεται ότι, αν ο κληρικός καταθέσει ότι δεν υπάρχουν «ροζ βίντεο» μέσω των οποίων αρχικά φερόταν να εκβιάστηκε για την παραχώρηση των 175 στρεμμάτων της Μονής, τότε θα ζητήσουν την αποφυλάκιση των πελατών τους.
Τα στρέμματα και το ροζ βίντεοΟ αρχιμανδρίτης επρόκειτο να δώσει εξηγήσεις για την έγγραφή βεβαίωση που έδωσε στα δύο αδέρφια (φερόμενα ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης που έχουν ήδη προφυλακιστεί), βάσει της οποίας (βεβαίωσης) τους εκχωρήθηκε έκταση 175 στρεμμάτων που φαίνεται ότι ανήκει στη Μονή Τζαγκαρόλων. Αυτό διαψεύδεται από την πλευρά του φερόμενου αρχηγού της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.
