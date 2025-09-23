Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συνελήφθη 40χρονος για κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα στον Πειραιά
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και ληστεία κατ’ εξακολούθηση, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια
Στη σύλληψη ενός 40χρονου στο Ζεφύρι για κλοπές και διαρρήξεις σε καταστήματα στον Πειραιά προχώρησε την Παρασκευή (12/9) η Αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και ληστεία κατ’ εξακολούθηση, παράβαση του νόμου περί όπλων και απείθεια.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο 40χρονος είχε ληστέψει, με την απειλή μαχαιριού, υπάλληλο καταστήματος στον Πειραιά αφαιρώντας χρηματικό ποσό. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το δίκυκλο που οδηγούσε είχε δηλωθεί κλεμμένο στις 3 Σεπτεμβρίου στο Κερατσίνι.
Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι τους τελευταίους δύο μήνες ο κατηγορούμενος είχε διαπράξει τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις κλοπών, διαρρήξεων και ληστειών σε καταστήματα, αποσπώντας χρήματα και αντικείμενα.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα που χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια των αδικημάτων.
