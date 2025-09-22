Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία για την 59χρονη που δολοφονήθηκε από τον αδελφό της

Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ». Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι.Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα στην οδό Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια γενικά είχαν καλές σχέσεις, ενώ δεν υπάρχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρείο ή ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για κανέναν από τους δύο.