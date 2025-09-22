Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία για την 59χρονη που δολοφονήθηκε από τον αδελφό της
Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο έδειξε η νεκροψία για την 59χρονη που δολοφονήθηκε από τον αδελφό της
Η γυναίκα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, προσπάθησε να σώσει τη ζωή της
Σοκάρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 59χρονης που δολοφονήθηκε το πρωί του Σαββάτου από τον αδελφό της, ο οποίος την έπνιξε με μια νάιλον σακούλα, μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, προέκυψε ότι ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός και γρήγορος.
Επιπλέον, έφερε αμυντικά τραύματα κάτι το οποίο δηλώνει ότι προσπάθησε να σώσει τη ζωή της όταν ο 50χρονος ξεκίνησε να την πνίγει με τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στον λαιμό της, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.
Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος οδηγήθηκε εχθές ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη.
Στο μεταξύ, ο κατηγορούμενος που ομολόγησε το έγκλημα, δεν είχε δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς σχετικά με τον λόγο που αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού σκότωσε την 59χρονη στη συνέχεια κάλεσε στην σύζυγό του και της ανακοίνωσε το φονικό ενώ αμέσως μετά πήρε την αστυνομία.
Ο 50χρονος χαρακτήρισε το γεγονός ως μια «σύγχρονη τραγωδία» και ανέφερε ενώπιον του εισαγγελέα ότι είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος. Όπως υποστηρίζει, τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει κάνει. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι η αδελφή του ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά σε βάρος του και εχθές το μεσημέρι, μετά από μια ακόμη προστριβή, την σκότωσε. «Θόλωσα, με έκανε να χάσω τον εαυτό μου», φέρεται να είπε.
Λίγη ώρα πριν το φονικό φαίνεται ότι μιλούσε στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του με την οποία είχαν μια έντονη συζήτηση με αφορμή ότι ο 50χρονος είχε αναλάβει τη φροντίδα της αδελφής του η οποία, όπως λέει, δεν του συμπεριφερόταν όπως του άξιζε. Επίσης, υποστηρίζει ότι το θύμα διαρκώς τον έβαζε σε αντιπαράθεση με τη σύζυγό του.
Η δολοφονία της 59χρονης γυναίκας έγινε μόλις λίγες ώρες αφότου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για περίπου δύο εβδομάδες ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος που την φρόντιζε και είχε αναλάβει να τη μεταφέρει στο σπίτι, την έπνιξε τελικά με τα ίδια του τα χέρια.
Μάλιστα, όπως ανέφεραν γείτονες της άτυχης γυναίκας, ο κατηγορούμενος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία κάποιες ημέρες πριν από το φονικό, στο οποίο έγραφε «Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας», χωρίς να εξηγεί περισσότερα. Όλοι περιγράφουν το θύμα ως ένα άτομο που ζούσε μόνο του, χωρίς σύζυγο και παιδιά, ενώ ο 50χρονος φαίνεται πως είχε αναλάβει να τη φροντίζει και να την επισκέπτεται, καθώς εκείνη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Ο κατηγορούμενος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν τις Αρχές για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ούτε η 59χρονη είχε προβλήματα με τον νόμο.
Σχετικά με το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, από τις ελάχιστες κουβέντες που είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στους αστυνομικούς προέκυψε ότι το απέδωσε σε προσωπικές διαφορές που είχε με την αδελφή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφότου τα δύο αδέρφια έφτασαν στο σπίτι, η 59χρονη φέρεται να έκανε στον 50χρονο μία παρατήρηση, γεγονός που τον ενόχλησε και ακολούθησε η δολοφονία.
Την αστυνομία ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».
Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλιΆμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ». Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι.
Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα στην οδό Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια γενικά είχαν καλές σχέσεις, ενώ δεν υπάρχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρείο ή ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για κανέναν από τους δύο.
