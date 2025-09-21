Ο γιος μου είναι πολύ καλό παιδί, δεν ξέρω τι έγινε, λέει ο πατέρας του 50χρονου που έπνιξε με σακούλα την αδελφή του στη Θεσσαλονίκη
Ο γιος μου είναι πολύ καλό παιδί, δεν ξέρω τι έγινε, λέει ο πατέρας του 50χρονου που έπνιξε με σακούλα την αδελφή του στη Θεσσαλονίκη
Μιλώντας στο protothema.gr, ο ηλικιωμένος αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη χθες το μεσημέρι ωστόσο, όπως λέει, τα δύο παιδιά του έδειχναν αγαπημένα μεταξύ τους - Ο 50χρονος έπνιξε με σακούλα την αδερφή του και του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση
Για δύο αγαπημένα αδέλφια που δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, κάνει λόγο ο πατέρας του 50χρονου, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου έπνιξε με νάιλον σακούλα την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο σπίτι της στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο ηλικιωμένος αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη χθες το μεσημέρι ωστόσο, όπως λέει, τα δύο παιδιά του έδειχναν αγαπημένα μεταξύ τους. «Ο γιος μου είναι πολύ καλό και ήσυχο παιδί. Όπου και αν ρωτούσα, όλοι μου έδιναν συγχαρητήρια. Εγώ ζω μακριά από τα παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε χθες», δηλώνει.
«Είναι πολύ καλό παιδί, αιμοδότης από 18 ετών και πολύ καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω τι έγινε. Ο γιος μου ήταν εκείνος που με βοηθούσε, καθώς έχω σοβαρά προβλήματα υγείας», σημειώνει.
Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Η μεταγωγή του έγινε λίγο μετά τις δέκα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο εισαγγελέας παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από πππυ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη.
Στο μεταξύ, ο κατηγορούμενος που ομολόγησε το έγκλημα, δεν είχε δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς σχετικά με τον λόγο που αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού σκότωσε την 59χρονη στη συνέχεια κάλεσε στην σύζυγό του και της ανακοίνωσε το φονικό ενώ αμέσως μετά πήρε την αστυνομία.
Λίγη ώρα πριν το φονικό φαίνεται ότι μιλούσε στο τηλέφωνο με την σύζυγό του με την οποία είχαν μια έντονη συζήτηση με αφορμή ότι ο 50χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα της αδελφής του η οποία, όπως λέει, δε του συμπεριφερόταν όπως του άξιζε. Επίσης, υποστηρίζει ότι το θύμα διαρκώς τον έβαζε σε αντιπαράθεση με την σύζυγό του.
Μιλώντας στο protothema.gr, ο ηλικιωμένος αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη χθες το μεσημέρι ωστόσο, όπως λέει, τα δύο παιδιά του έδειχναν αγαπημένα μεταξύ τους. «Ο γιος μου είναι πολύ καλό και ήσυχο παιδί. Όπου και αν ρωτούσα, όλοι μου έδιναν συγχαρητήρια. Εγώ ζω μακριά από τα παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε χθες», δηλώνει.
«Είναι πολύ καλό παιδί, αιμοδότης από 18 ετών και πολύ καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω τι έγινε. Ο γιος μου ήταν εκείνος που με βοηθούσε, καθώς έχω σοβαρά προβλήματα υγείας», σημειώνει.
Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση
Η μεταγωγή του έγινε λίγο μετά τις δέκα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο εισαγγελέας παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από πππυ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη.
Στο μεταξύ, ο κατηγορούμενος που ομολόγησε το έγκλημα, δεν είχε δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς σχετικά με τον λόγο που αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού σκότωσε την 59χρονη στη συνέχεια κάλεσε στην σύζυγό του και της ανακοίνωσε το φονικό ενώ αμέσως μετά πήρε την αστυνομία.
«Σύγχρονη τραγωδία»Ο 50χρονος χαρακτήρισε το γεγονός ως μια «σύγχρονη τραγωδία» και ανέφερε ενώπιον του εισαγγελέα ότι είναι συγκλονισμένος και συντετριμμένος. Όπως υποστηρίζει, τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι έχει κάνει. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι η αδελφή του ήταν ένας άνθρωπος που είχε μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά σε βάρος του και εχθές το μεσημέρι, μετά από μια ακόμη προστριβή, την σκότωσε. «Θόλωσα, με έκανε να χάσω τον εαυτό μου», φέρεται να είπε.
Λίγη ώρα πριν το φονικό φαίνεται ότι μιλούσε στο τηλέφωνο με την σύζυγό του με την οποία είχαν μια έντονη συζήτηση με αφορμή ότι ο 50χρονος είχε αναλάβει την φροντίδα της αδελφής του η οποία, όπως λέει, δε του συμπεριφερόταν όπως του άξιζε. Επίσης, υποστηρίζει ότι το θύμα διαρκώς τον έβαζε σε αντιπαράθεση με την σύζυγό του.
Η δολοφονία της 59χρονης γυναίκας έγινε μόλις λίγες ώρες αφότου είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν για περίπου δύο εβδομάδες ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος που την φρόντιζε και είχε αναλάβει να τη μεταφέρει στο σπίτι, την έπνιξε τελικά με τα ίδια του τα χέρια.
Ο κατηγορούμενος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν τις Αρχές για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ούτε η 59χρονη είχε προβλήματα με τον νόμο.
Σχετικά με το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, από τις ελάχιστες κουβέντες που είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στους αστυνομικούς προέκυψε ότι το απέδωσε σε προσωπικές διαφορές που είχε με την αδελφή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφότου τα δύο αδέρφια έφτασαν στο σπίτι, η 59χρονη φέρεται να έκανε στον 50χρονο μία παρατήρηση, γεγονός που τον ενόχλησε και ακολούθησε η δολοφονία.
Την αστυνομία ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».
Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ». Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι.
Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα στην οδό Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια γενικά είχαν καλές σχέσεις, ενώ δεν υπάρχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρείο ή ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για κανέναν από τους δύο.
«Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας»Μάλιστα, όπως ανέφεραν γείτονες της άτυχης γυναίκας, ο κατηγορούμενος είχε αφήσει ένα σημείωμα στην πολυκατοικία κάποιες ημέρες πριν από το φονικό, στο οποίο έγραφε «Μην ενοχλείτε την αδελφή μου γιατί έχει προβλήματα υγείας», χωρίς να εξηγεί περισσότερα. Όλοι περιγράφουν το θύμα ως ένα άτομο που ζούσε μόνο του, χωρίς σύζυγο και παιδιά, ενώ ο 50χρονος φαίνεται πως είχε αναλάβει να τη φροντίζει και να την επισκέπτεται, καθώς εκείνη αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Ο κατηγορούμενος δεν είχε απασχολήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν τις Αρχές για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ούτε η 59χρονη είχε προβλήματα με τον νόμο.
Σχετικά με το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία, από τις ελάχιστες κουβέντες που είπε ο καθ’ ομολογίαν δράστης στους αστυνομικούς προέκυψε ότι το απέδωσε σε προσωπικές διαφορές που είχε με την αδελφή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφότου τα δύο αδέρφια έφτασαν στο σπίτι, η 59χρονη φέρεται να έκανε στον 50χρονο μία παρατήρηση, γεγονός που τον ενόχλησε και ακολούθησε η δολοφονία.
Την αστυνομία ενημέρωσε ο ίδιος ο δράστης, ο οποίος κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».
Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ». Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι.
Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι
Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα στην οδό Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια γενικά είχαν καλές σχέσεις, ενώ δεν υπάρχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρείο ή ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας για κανέναν από τους δύο.
Ειδήσεις σήμερα:
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Θρίλερ στη Βοιωτία: Γυναίκα είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της
Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα πρωτοβρόχια του Σεπτεμβρίου
Παύλος Βαρδινογιάννης - Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ο παραμυθένιος γάμος στην Εκάλη με τον εντυπωσιακό στολισμό και τους λαμπερούς καλεσμένους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα