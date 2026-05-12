Νεκρός 58χρονος αγρότης στη Λάρισα που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Ο άνδρας οδηγούσε το τρακτέρ του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τις οποίες εξετάζει η αστυνομία, το όχημα τον καταπλάκωσε

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/5) στη Ραχούλα Λάρισας, όταν ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο χωράφι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγούσε το τρακτέρ του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα τον καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, αλλά  οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.
