Αδερφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδερφό της, τον ευχαριστούσε που τη στήριζε», λέει φίλη της 59χρονης
Αδερφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδερφό της, τον ευχαριστούσε που τη στήριζε», λέει φίλη της 59χρονης
Γυναίκα που γνώριζε τα δυο αδέρφια λέει πως δεν μπορεί να καταλάβει τι συνέβη και ο 50χρονος την έπνιξε με σακούλα καθώς την φρόντιζε όσο ήταν στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ο 50χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 59χρονη αδερφή του, μέσα στο σπίτι της, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
Ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποίησε μία σακούλα για να την πνίξει και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, ομολογώντας το έγκλημά του.
Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξανδρείας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Γείτονες και γνωστοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι πίσω από την κλειστή πόρτα ενός σπιτιού, μια οικογενειακή σχέση κατέληξε σε τραγωδία.
«Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ”, έλεγε, όπως και για δύο – τρεις φίλες της που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πρόσφατα υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες, διατηρώντας συχνή επικοινωνία μέσω διαδικτυακών ζωντανών μεταδόσεων.
«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε ήταν και ο αδελφός της, που ήταν πάντα εκεί δίπλα της», είπε.
Δείτε βίντεο
Η απορία για το «γιατί» Η φίλη της άτυχης γυναίκας δεν μπορεί να δώσει απάντηση για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα.
«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα; Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», κατέληξε, εκφράζοντας την οδύνη της.
Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα του 50χρονου, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και απορία για τα αίτια που κρύβονται πίσω από μία τόσο βίαιη πράξη μέσα σε μια οικογένεια.
Ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποίησε μία σακούλα για να την πνίξει και στη συνέχεια τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, ομολογώντας το έγκλημά του.
Το άγριο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξανδρείας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Γείτονες και γνωστοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι πίσω από την κλειστή πόρτα ενός σπιτιού, μια οικογενειακή σχέση κατέληξε σε τραγωδία.
Μαρτυρίες φίλων του θύματοςΣυγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφει στενή φίλη της 59χρονης γυναίκας, αλλά και του ίδιου του δράστη, η οποία έκανε λόγο για μια ξαφνική και ανεξήγητη τραγωδία.
«Μου φαίνεται απίστευτο, γιατί την παρακολουθούσε στα LIVE όσο καιρό ήταν στο νοσοκομείο και έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδελφό της. “Τον ευχαριστώ πολύ”, έλεγε, όπως και για δύο – τρεις φίλες της που τη στήριξαν. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, έχω στενοχωρηθεί, είμαι σε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια αποκάλυψε ότι το θύμα είχε πρόσφατα υποστεί ένα μικρό εγκεφαλικό και νοσηλευόταν για δύο εβδομάδες, διατηρώντας συχνή επικοινωνία μέσω διαδικτυακών ζωντανών μεταδόσεων.
«Ήταν πολύ καλοί οικογενειακοί μου φίλοι, του πατέρα μου, έτσι τη γνώρισα κι εγώ. Μέρα παρά μέρα έκανε LIVE και μέσα στους ανθρώπους που ευχαριστούσε ήταν και ο αδελφός της, που ήταν πάντα εκεί δίπλα της», είπε.
Δείτε βίντεο
Η απορία για το «γιατί» Η φίλη της άτυχης γυναίκας δεν μπορεί να δώσει απάντηση για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα.
«Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε και να έκανε αυτός ο άνθρωπος τέτοιο πράγμα; Δηλαδή, σήμερα βγήκε από το νοσοκομείο και έγινε αυτό; Δεν πάει καλά ο κόσμος. Διέλυσε τη ζωή του και πήρε τζάμπα μία ψυχή», κατέληξε, εκφράζοντας την οδύνη της.
Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα του 50χρονου, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και απορία για τα αίτια που κρύβονται πίσω από μία τόσο βίαιη πράξη μέσα σε μια οικογένεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα