Αδερφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Έλεγε πολύ καλά λόγια για τον αδερφό της, τον ευχαριστούσε που τη στήριζε», λέει φίλη της 59χρονης

Γυναίκα που γνώριζε τα δυο αδέρφια λέει πως δεν μπορεί να καταλάβει τι συνέβη και ο 50χρονος την έπνιξε με σακούλα καθώς την φρόντιζε όσο ήταν στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό