Ζούσε μια κόλαση με τον 30χρονο, λέει συγγενής της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο που νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη
Η γυναίκα φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο
Την ώρα που ο 30χρονος προετοιμάζει την απολογία του μετά τη νέα προθεσμία που έλαβε για ν’ απολογηθεί αύριο για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, στενό συγγενικό της πρόσωπο αποκαλύπτει στο protothema.gr την «κόλαση» που ζούσε, τα τελευταία χρόνια, η μητέρα των τεσσάρων ανήλικων παιδιών.
«Απ’ ό,τι ξέρω ο σύζυγός της, την είχε χτυπήσει και στο παρελθόν. Τον περασμένο Ιανουάριο και ενώ ήταν έγκυος και κόντευε να γεννήσει, της επιτέθηκε και πάλι και μπήκε στη μέση η μητέρα της για να τους χωρίσει. Ουσιαστικά, χτύπησε τη μητέρα της. Το κορίτσι μας έμενε στο γάμο γιατί τον φοβόταν. Ήταν πολλά χρόνια μαζί, από 15 ετών και δεν μπορούσε να φύγει. Δεν είχε από πού να "πιαστεί", είχε ανασφάλεια. Δεν ήξερε καν να οδηγεί. Ήταν εξαρτημένη, απόλυτα απ’ αυτόν. Σκεφτόταν τα παιδιά της, τι θα γινόταν αν αποφάσιζε να φύγει από το σπίτι. Πάνω στο θυμό της έλεγε διάφορα για τον άνδρα της και μετά από λίγο, άλλαζε γνώμη. Έλεγε "δεν τρέχει κάτι, δεν έγινε και κάτι"».
«Έχει κατάγματα στο κεφάλι, τη σπονδυλική στήλη και τον αυχένα. Δεν είναι καλά, έχει αιμάτωμα στο κεφάλι της. Είναι χτυπημένη σε διάφορα σημεία στο σώμα της και έχει πολλά ράμματα. Μακάρι να είναι όλα ψέματα. Αν όμως δεν είναι ατύχημα όπως ισχυρίζεται ο σύζυγός της και αποδειχτεί ότι πήγε να την σκοτώσει, δεν θα ξαναδεί κανείς τους, τα παιδιά», λέει η συγγενής της 28χρονης που είναι συνεχώς στο πλευρό της κατά τη νοσηλεία της στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου.
«Αν αποδειχτεί ότι λέει ψέματα, δεν θα ξαναδεί τα παιδιά»
Την ίδια ώρα, η 28χρονη μητέρα παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, αδυνατώντας να θυμηθεί τί ακριβώς συνέβη το μοιραίο απόγευμα που βρέθηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου. «Μέχρι αυτή την ώρα με τους αστυνομικούς επικοινωνεί μ΄ένα "ναι" ή μ΄ένα "όχι". Θυμάται ότι την χτύπησε αυτοκίνητο αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί αν ήταν το δικό τους αμάξι. Επίσης, θυμάται ότι τσακώνονταν με τον άνδρα της μέσα στο αυτοκίνητο αλλά δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακολούθησε», εξηγεί το συγγενικό της πρόσωπο.
«Δεν θυμάται το αυτοκίνητο που τη χτύπησε»
Οι Αρχές αξιολογούν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους αναμένοντας την απολογία του 30χρονου ενώπιον του ανακριτή προκειμένου ν’ αποφασίσουν αν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.
