Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Με ΕΔΕ κινδυνεύουν αστυνομικοί που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας ή περνάνε κόκκινο
Με ΕΔΕ κινδυνεύουν αστυνομικοί που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας ή περνάνε κόκκινο
Οι συνέπειες για αστυνομικούς σε περίπτωση παραβίασης του νέου Κ.Ο.Κ - Δείτε το έγγραφο
Η τήρηση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) δεν αφορά μόνο τους πολίτες αλλά και τους ίδιους τους αστυνομικούς.
Σύμφωνα με κατεπείγουσα διαταγή που εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνεται ότι κάθε παράβαση από το προσωπικό του Σώματος είτε εν ώρα υπηρεσίας είτε στην προσωπική του ζωή, θα έχει βαρύτατες συνέπειες, όχι μόνο ποινικές και διοικητικές, αλλά και πειθαρχικές.
Το Αρχηγείο υπενθυμίζει ότι η οδική συμπεριφορά των αστυνομικών έχει ιδιαίτερη σημασία για την εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία. Η υπεύθυνη και συνεπής στάση τους στο τιμόνι θεωρείται καθοριστική για την αποδοχή του Σώματος από τους πολίτες και την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε όλα τα επίπεδα.
Η διαταγή είναι σαφής: παραβιάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η μη συμμόρφωση στους φωτεινούς σηματοδότες και η αγνόηση των πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν συγχωρούνται. Για τους παραβάτες αστυνομικούς, πέρα από τα πρόστιμα, θα ενεργοποιούνται άμεσα πειθαρχικές διαδικασίες και ΕΔΕ.
Παράλληλα, δίνεται εντολή στους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, αλλά και στους Γενικούς Περιφερειακούς Διευθυντές της χώρας, να επιβλέπουν την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και να ενισχύσουν τον εσωτερικό έλεγχο στις υπηρεσίες τους, ώστε να μην υπάρχει καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές.
Με το νέο πλαίσιο, το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφές: ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, και η εικόνα του Σώματος περνάει πρώτα από τη συμπεριφορά των ίδιων των στελεχών του στην καθημερινότητα.
Σύμφωνα με κατεπείγουσα διαταγή που εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνεται ότι κάθε παράβαση από το προσωπικό του Σώματος είτε εν ώρα υπηρεσίας είτε στην προσωπική του ζωή, θα έχει βαρύτατες συνέπειες, όχι μόνο ποινικές και διοικητικές, αλλά και πειθαρχικές.
Το Αρχηγείο υπενθυμίζει ότι η οδική συμπεριφορά των αστυνομικών έχει ιδιαίτερη σημασία για την εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία. Η υπεύθυνη και συνεπής στάση τους στο τιμόνι θεωρείται καθοριστική για την αποδοχή του Σώματος από τους πολίτες και την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε όλα τα επίπεδα.
Η διαταγή είναι σαφής: παραβιάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η μη συμμόρφωση στους φωτεινούς σηματοδότες και η αγνόηση των πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν συγχωρούνται. Για τους παραβάτες αστυνομικούς, πέρα από τα πρόστιμα, θα ενεργοποιούνται άμεσα πειθαρχικές διαδικασίες και ΕΔΕ.
Παράλληλα, δίνεται εντολή στους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, αλλά και στους Γενικούς Περιφερειακούς Διευθυντές της χώρας, να επιβλέπουν την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και να ενισχύσουν τον εσωτερικό έλεγχο στις υπηρεσίες τους, ώστε να μην υπάρχει καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές.
Με το νέο πλαίσιο, το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφές: ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, και η εικόνα του Σώματος περνάει πρώτα από τη συμπεριφορά των ίδιων των στελεχών του στην καθημερινότητα.
Ειδήσεις σήμερα:
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο
Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Γιατί όλες οι γενιές αγάπησαν την Άννα Βίσση - Η διαδρομή της και τα μυστικά της διπλής συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο
Ιωάννα Τούνη: Καμία εκδίκηση γιατί ενώ εσύ πλουτίζεις και αδυνατίζεις, το hairline του μειώνεται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα