Με ΕΔΕ κινδυνεύουν αστυνομικοί που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας ή περνάνε κόκκινο
ΕΛΛΑΔΑ
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ΕΛ.ΑΣ. ΕΔΕ Παραβάσεις Νόμος

Οι συνέπειες για αστυνομικούς σε περίπτωση παραβίασης του νέου Κ.Ο.Κ - Δείτε το έγγραφο

Φρίξος Δρακοντίδης
Η τήρηση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) δεν αφορά μόνο τους πολίτες αλλά και τους ίδιους τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με κατεπείγουσα διαταγή που εξέδωσε το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνεται ότι κάθε παράβαση από το προσωπικό του Σώματος είτε εν ώρα υπηρεσίας είτε στην προσωπική του ζωή, θα έχει βαρύτατες συνέπειες, όχι μόνο ποινικές και διοικητικές, αλλά και πειθαρχικές.

Το Αρχηγείο υπενθυμίζει ότι η οδική συμπεριφορά των αστυνομικών έχει ιδιαίτερη σημασία για την εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας στην κοινωνία. Η υπεύθυνη και συνεπής στάση τους στο τιμόνι θεωρείται καθοριστική για την αποδοχή του Σώματος από τους πολίτες και την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε όλα τα επίπεδα.

Η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η μη συμμόρφωση στους φωτεινούς σηματοδότες και η αγνόηση των πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας από την ΕΛ.ΑΣ> θα τιμωρείται με πρόστιμα, άμεσα πειθαρχικές διαδικασίες και ΕΔΕ

Η διαταγή είναι σαφής: παραβιάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η μη συμμόρφωση στους φωτεινούς σηματοδότες και η αγνόηση των πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας δεν συγχωρούνται. Για τους παραβάτες αστυνομικούς, πέρα από τα πρόστιμα, θα ενεργοποιούνται άμεσα πειθαρχικές διαδικασίες και ΕΔΕ.

Παράλληλα, δίνεται εντολή στους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, αλλά και στους Γενικούς Περιφερειακούς Διευθυντές της χώρας, να επιβλέπουν την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και να ενισχύσουν τον εσωτερικό έλεγχο στις υπηρεσίες τους, ώστε να μην υπάρχει καμία ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές.

Με το νέο πλαίσιο, το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. είναι σαφές: ο νόμος ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, και η εικόνα του Σώματος περνάει πρώτα από τη συμπεριφορά των ίδιων των στελεχών του στην καθημερινότητα.

