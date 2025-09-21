Χειροπέδες σε 63χρονο Βούλγαρο που αυνανιζόταν μπροστά σε περαστικούς στην Καλαμαριά

Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση σημειώθηκε χθες το απόγευμα του Σαββάτου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς συνέλαβαν 63χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος εντοπίστηκε να αυνανίζεται δημόσια, παρουσία περαστικών.