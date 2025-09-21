Χειροπέδες σε 63χρονο Βούλγαρο που αυνανιζόταν μπροστά σε περαστικούς στην Καλαμαριά

Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς να αυνανίζεται δημόσια μπροστά σε περαστικούς το απόγευμα του Σαββάτου
Ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση σημειώθηκε χθες το απόγευμα του Σαββάτου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς συνέλαβαν 63χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, ο οποίος εντοπίστηκε να αυνανίζεται δημόσια, παρουσία περαστικών.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.