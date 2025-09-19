Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα – Καταγγέλθηκε από πρώην συντρόφους του για ενδοοικογενειακή βία
ΕΛΛΑΔΑ
Στρατιωτικός γιατρός Ενδοοικογενειακή βία διαθεσιμότητα

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα – Καταγγέλθηκε από πρώην συντρόφους του για ενδοοικογενειακή βία

«Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα αυτή την κόλαση που έχω περάσει εγώ» δηλώνει μία από τις καταγγέλλουσες – Ο γιατρός ελέγχεται και για υπερσυνταγογραφήσεις

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα – Καταγγέλθηκε από πρώην συντρόφους του για ενδοοικογενειακή βία
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα, που καταγγέλθηκε από πρώην συντρόφους του για ενδοοικογενειακή βία.

«Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εμπλεκόμενος στρατιωτικός γιατρός», αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο στρατιωτικός γιατρός, που υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία, είναι υπόδικος σε αεροδικεία που εκκρεμούν εδώ και δύο χρόνια, καθώς φέρεται να τοποθέτησε συσκευή GPS στο αυτοκίνητο πρώην συντρόφου του και να προκάλεσε φθορές σε αυτό.

Επίσης, το 2024, η εν διαστάσει σύζυγός του υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός απάντησε επίσης με μήνυση για το ίδιο αδίκημα.

Τον Μάιο του 2025, τρίτη γυναίκα υπέβαλε καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dcvv4w3nnszl)


«Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα»


Κλείσιμο
«Νιώθω ανακούφιση. Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα αυτή την κόλαση που έχω περάσει εγώ. Έχω ζητήσει τη βοήθεια ειδικών για να ξεπεράσω όσα έζησα. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα θύματα» δήλωσε μία από τις καταγγέλλουσες στον ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος του θύματος διευκρίνισε ότι έχει ασκηθεί επιπλέον «αγωγή για δήθεν χρηματικά ποσά που της είχαν χορηγηθεί κάποιο διάστημα της σχέσης. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η εξοχική κατοικία της εντολέως μου βρέθηκε ολοσχερώς καμένη από χέρι» δήλωσε ο δικηγόρος του θύματος στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dcw3h08o0vnd)


Για μεθοδευμένες ενέργειες μιλά ο γιατρός


Ο στρατιωτικός γιατρός αρνείται τις καταγγελίες, όμως υποστηρίζει ότι είναι μεθοδευμένες ενέργειες, με στόχο να του κάνουν κακό.

«Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία με την εν διαστάσει σύζυγό του είναι αρχειοθετημένη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την 3η καταγγελία, προφανώς και έχει γίνει απόλυτα μεθοδευμένα με μοναδικό σκοπό να αποφύγει την πληρωμή των χρημάτων, τα οποία αποδεδειγμένα της είχε δανείσει για προσωπικές της ανάγκες», δήλωσε ο δικηγόρος του Αχιλλέας Ζαβάκος.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης

Daily Mail: Στη δικαιοσύνη η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της κόρης τους Μαρίσσας - Καταγγέλλουν αμέλεια των γιατρών στο Λονδίνο

Βίντεο: Διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι ο Σενγκούν - Ο Έλληνας ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι


7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης