Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα – Καταγγέλθηκε από πρώην συντρόφους του για ενδοοικογενειακή βία

Για μεθοδευμένες ενέργειες μιλά ο γιατρός

Ο στρατιωτικός γιατρός αρνείται τις καταγγελίες, όμως υποστηρίζει ότι είναι μεθοδευμένες ενέργειες, με στόχο να του κάνουν κακό.«Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία με την εν διαστάσει σύζυγό του είναι αρχειοθετημένη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την 3η καταγγελία, προφανώς και έχει γίνει απόλυτα μεθοδευμένα με μοναδικό σκοπό να αποφύγει την πληρωμή των χρημάτων, τα οποία αποδεδειγμένα της είχε δανείσει για προσωπικές της ανάγκες», δήλωσε ο δικηγόρος του Αχιλλέας Ζαβάκος.