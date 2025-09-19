Νομικού στο protothema: Ποιες ελληνικές περιοχές πρέπει να είναι «τσουνάμι ready» - Τα κόκκινα σημεία και οι ενεργές σεισμικές ζώνες

Για τις πιο «κόκκινες» σεισμογενείς ζώνες, που αποτυπώνονται στον χάρτη της Ελλάδας αλλά και τις περιοχές που πρέπει να είναι «tsunami ready», μίλησε μεταξύ άλλων η Εύη Νομικού καθηγήτρια Γεωλογικής Ωκεανογραφίας του ΕΚΠΑ, στο Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη.

Η καθηγήτρια αναφέρθηκε στους σεισμούς της Σαντορίνης κάνοντας λόγο για έναν

«

δύσκολο Φεβρουάριο», καθώς οι επιστήμονες προσπαθούσαν να εξηγήσουν αυτό το σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. «Το Κολούμπο είναι ένας πολύ ενεργός χώρος, καθώς δίπλα του υπάρχουν ενεργά ρήγματα. Όταν έχεις πολλές δονήσεις, αρχίζεις να ανησυχείς ως γεωλόγος

».

Όπως ανέφερε, η επιστημονική ομάδα έχει μελετήσει την περιοχή για περισσότερα από είκοσι χρόνια και «έχει αναλυθεί πλήρως τι συμβαίνει». Εξηγώντας τα ευρήματα, ανέφερε: «Ο μαγματικός θάλαμος έχει επηρεαστεί, κάτι που ενεργοποίησε τα ρήγματα. Είναι συνδυασμός μάγματος με τεκτονική. Στην Ελλάδα έχουμε ενεργά ηφαίστεια και το πιο ενεργό είναι αυτό της Σαντορίνης, που εκρήγνυται κάθε 70 χρόνια. Δεν μιλάμε όμως για καταστροφική έκρηξη».

Διευκρίνισε ότι η συζήτηση αφορά αποκλειστικά το Κολούμπο και όχι τη Νέα Καμένη, τονίζοντας ότι «δεν υπήρξε ποτέ αναφορά για πιθανή έκρηξη εκεί». Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για καλύτερη χρηματοδότηση της θαλάσσιας έρευνας: «Τον Δεκέμβριο θα ανασύρουμε τα μηχανήματα για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα και θα τα ξαναρίξουμε. Οι υποθαλάσσιοι σεισμογράφοι είναι οι μόνοι μάρτυρες που ακούν τους παλμούς του ηφαιστείου».

Η καθηγήτρια εξήγησε πως οι σεισμικές δονήσεις προήλθαν από την άνοδο του μάγματος και τη θραύση πετρωμάτων: «Αυτό το σπάσιμο είναι ο σεισμός. Το μάγμα σταμάτησε να ανεβαίνει στα τέλη Μαρτίου, οπότε και σταμάτησαν οι σεισμοί».

Επισήμανε ότι ο χάρτης της Ελλάδας δείχνει τις κόκκινες περιοχές, δηλαδή τις πιο ενεργές, όσον αφορά τους σεισμούς. «Αν προσθέσουμε και τα ηφαίστεια όπως για παράδειγμα στη Σαντορίνη οι ζώνες είναι ακόμα πιο ενεργές. Αντίθετα, αν μετακινηθούμε πιο βόρεια στις Κυκλάδες, εκεί είναι ασεισμικές, δεν περιμένουμε σεισμούς».

Αναφερόμενη σε παραδείγματα τσουνάμι, δήλωσε ότι απασχολεί και τη χώρα μας και αναφέρθηκε στις περιοχές όπου πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι ότι σε περίπτωση μεγάλου σεισμού οφείλουν να απομακρυνθούν από τις ακτές: «Περιοχές όπως η Σάμος, η Ρόδος και η Καλαμάτα πρέπει να είναι “tsunami ready”».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος διεθνών ερευνών: «Το γερμανικό πλοίο κόστιζε 100.000 την ημέρα και το πλήρωνε η Γερμανία. Η Ελλάδα είναι παράδεισος για να μελετήσει κανείς αυτά τα φαινόμενα, είναι το σούπερ μάρκετ φυσικών καταστροφών. Χρειάζεται όμως επένδυση και από την ελληνική πολιτεία».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο Γεωπάρκο της Νισύρου: «Η Νίσυρος είναι μουσείο ηφαιστειολογίας. Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται και θαλάσσιοι χώροι. Γεωπάρκο σημαίνει ότι οι κάτοικοι προστατεύουν το περιβάλλον και το νησί γίνεται πόλος έλξης για πιο ποιοτικό τουρισμό. Δεν χρειάζονται μεγάλες υποδομές, αλλά προστασία».



