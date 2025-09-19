Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο οδηγός της νταλίκας για το θανατηφόρο τροχαίο - «Πέρασα με πράσινο», υποστηρίζει

Ο 54χρονος διέσχισε κάθετα το πρωί της Τετάρτης κεντρική λεωφόρο της πόλης

και συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα