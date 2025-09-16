Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα 45χρονου στο Ηράκλειο - «Εκσφενδονίστηκαν κομμάτια της συσκευής παντού»
Ο άνδρας έχασε δύο δόντια από την έκρηξη της συσκευής – «Ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του καθώς δευτερόλεπτα πριν ήταν μπροστά του ο γιος του» λέει στο protothema.gr ο οδοντίατρος του
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στο στόμα 45χρονου άνδρα τη στιγμή που πήγε να κάνει χρήση, αμέσως μετά τη φόρτιση της συσκευής.
Το συμβάν έγινε λίγο πριν τις 11 το βράδυ και όπως αποδείχθηκε, από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Ο άνδρας βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με τον ανήλικο γιο του. Δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη, το παιδί ήταν στο οπτικό του πεδίο σε πολύ κοντινή απόσταση. Η συσκευή εξερράγη με τέτοια δύναμη που τα εξαρτήματα εκσφενδονίστηκαν σε όλο το δωμάτιο, προκαλώντας μικρή εστία φωτιάς σε κουρτίνα. Ευτυχώς, το παιδί δεν τραυματίστηκε, ενώ ο 45χρονος βρέθηκε ακαριαία στο πάτωμα με αιμορραγία από το στόμα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Την οδοντιατρική αποκατάσταση έχει αναλάβει ο χειρουργός- οδοντίατρος Εμμανουήλ Αγγελάκης, ο οποίος μιλώντας στο protothema.gr περιέγραψε την κατάσταση που αντιμετώπισε::
«Ο ασθενής έχει χάσει δύο δόντια, ενώ τέσσερα ακόμη κουνιούνται και προσπαθούμε να τα σταθεροποιήσουμε. Ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει την κλινική εξέταση γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα του κανονικά λόγω του τραύματος».
Σύμφωνα με τον κ. Αγγελάκη, ο ασθενής ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του. «Αν το παιδί βρισκόταν λίγα εκατοστά πιο κοντά, σήμερα θα μιλούσαμε για μια ανείπωτη τραγωδία. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο στόμα του πατέρα, αλλά τα θραύσματα θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά και το παιδί».
Ο οδοντίατρος περιέγραψε και τη σφοδρότητα της έκρηξης: «Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τέτοια που εκσφενδόνισε κομμάτια της συσκευής σε όλο το δωμάτιο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είχε μετατραπεί σε βόμβα στο στόμα του».
Ο 45χρονος χρήστης του ηλεκτρονικού τσιγάρου, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά της κατασκευάστριας εταιρείας, θεωρώντας υπεύθυνη τη συσκευή για τον σοβαρό τραυματισμό του και τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκε η οικογένειά του.
