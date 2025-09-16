Συνελήφθησαν ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 14χρονου μαθητή στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Ανήλικοι Μαθητές

Συνελήφθησαν ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 14χρονου μαθητή στην Πάτρα

Στα χέρια της Αστυνομίας δύο κορίτσια 16 και 15 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 14 ετών

Συνελήφθησαν ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 14χρονου μαθητή στην Πάτρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ανήλικοι, (δυο κορίτσια – ένα αγόρι) ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων από κοινού, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως μεταδίδει το tempo24.news, σύμφωνα με καταγγελία του 14χρονου και του πατέρα του, χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι εντόπισαν τον μαθητή να κινείται πεζός και του προκάλεσαν ελαφρές σωματικές βλάβες στο πρόσωπο.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Στα μπουζούκια η εθνική μπάσκετ για το χάλκινο: Το συρτάκι του Αντετοκούνμπο, το τραγούδι του Λαρεντζάκη και το «που 'σαι Θανάση»

Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν μετανάστες που φτάνουν στη Γαύδο - Δείτε παραλία του νησιού γεμάτη βάρκες

Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η bwin ανακατασκεύασε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων!

Μαζί με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής, η bwin προχώρησε και σε δωρεά αθλητικού υλικού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα των παιδιών να αξιοποιήσουν τον νέο χώρο άθλησης με ασφάλεια, ενθουσιασμό και σύγχρονα μέσα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης