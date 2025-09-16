Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Συνελήφθησαν ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 14χρονου μαθητή στην Πάτρα
Στα χέρια της Αστυνομίας δύο κορίτσια 16 και 15 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 14 ετών
Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ανήλικοι, (δυο κορίτσια – ένα αγόρι) ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων από κοινού, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.
Όπως μεταδίδει το tempo24.news, σύμφωνα με καταγγελία του 14χρονου και του πατέρα του, χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, οι τρεις ανήλικοι εντόπισαν τον μαθητή να κινείται πεζός και του προκάλεσαν ελαφρές σωματικές βλάβες στο πρόσωπο.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
