Θρήνος στην Πάτρα: 21χρονος κατέρρευσε μπροστά από τον υπολογιστή του - Η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου
Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας
Θρήνος στην Εγλυκάδα Πατρών, με τον θάνατο 21χρονου.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός καθόταν στο σπίτι του και ασχολούνταν με τον υπολογιστή του.
Ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, ενώ εντοπίστηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο.
Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
