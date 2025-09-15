Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Τραυματίστηκε 14χρονος που είχε εγκλωβιστεί στα λατομεία του Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης - Δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 14χρονο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Επιχείρηση διάσωσης διεξήγαγαν το βράδυ της Κυριακής δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, καθώς ένας 14χρονος είχε εγκλωβιστεί στα Λατομεία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, για την διάσωση του ανήλικου εφαρμόστηκε υγειονομικός απεγκλωβισμός, εκτίμηση, ακινητοποίηση και σταθεροποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.
Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Σημειώνεται ότι στο συμβάν επιχείρησε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και δύο διασώστες ΕΚΑΒ, ενώ έσπευσαν και 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Στις 14/09/2025 οι Διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε σοβαρό ατύχημα πτώσης και εγκλωβισμού άκρου παιδιού 14 ετών στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου.
