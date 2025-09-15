Τραυματίστηκε 14χρονος που είχε εγκλωβιστεί στα λατομεία του Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Επιχείρηση διάσωσης Λατομεία Ασβεστοχώρι

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 14χρονο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Επιχείρηση διάσωσης διεξήγαγαν το βράδυ της Κυριακής δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, καθώς ένας 14χρονος είχε εγκλωβιστεί στα Λατομεία στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, για την διάσωση του ανήλικου εφαρμόστηκε υγειονομικός απεγκλωβισμός, εκτίμηση, ακινητοποίηση και σταθεροποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.



Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι στο συμβάν επιχείρησε ένα συμβατικό ασθενοφόρο και δύο διασώστες ΕΚΑΒ, ενώ έσπευσαν και 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα.


