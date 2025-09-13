Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Καλά στην υγεία τους οι 5 επιβάτες του ταχύπλοου που χτύπησε σε βράχια στον Θερμαϊκό
Καλά στην υγεία τους οι 5 επιβάτες του ταχύπλοου που χτύπησε σε βράχια στον Θερμαϊκό
Επιχείρηση από το Λιμενικό για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους
Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού οργανώθηκε το Σάββατο για τον εντοπισμό και τη διάσωση πέντε ατόμων που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος στον Θερμαϊκό.
Και οι πέντε, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, είναι καλά στην υγεία τους σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα καθώς βγήκαν μόνοι τους στην ξηρά.
Το σκάφος τους προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή, μεταξύ Νέας Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου.
Στις έρευνες συμμετείχαν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Σιέρα Λεόνε και ένα ιδιωτικό σκάφος.
Παράλληλα, στις έρευνες συμμετείχε και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος.
Οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν καλές με ανέμους νότιους-νοτιοδυτικούς έντασης 2 μποφόρ.
