Σχοινούσα: Πέθανε ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος που χόρευε με την εγγονή του σε τοπικές γιορτές του νησιού

Στο μαγευτικό νησιώτικο γλέντι της 12ης Γιορτής Φάβας στη Σχοινούσα, ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος χόρεψε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, παρασυρμένος από τη μουσική και τη θαλασσινή αύρα του καλοκαιριού. Στο πλευρό του, η εγγονή του Ποθητή, με χαμόγελο και συγκίνηση, κρατούσε τον ρυθμό και την παράδοση ζωντανή. 📸 @giorgos_mavross 📍 Σχοινουσα, Κυκλάδες #panigirizo #greece #dance #fyourpage #live #sxoinousa #cyclades @c24 @StouXorouTaVimata @nikosoikonomidis3