Σχοινούσα: Πέθανε ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος που χόρευε με την εγγονή του σε τοπικές γιορτές του νησιού
«Ήταν για όλους μας παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή» αναφέρει ο Σύλλογος Σχοινουσιωτών
Η Σχοινούσα πενθεί την απώλεια μιας από τις πιο αγαπητές και χαρακτηριστικές μορφές της. Ο λόγος για τον Γιώργο Κωβαίο, ο 92χρονος παππούς που είχε γίνει αρκετές φορές viral για το αστείρευτο κέφι και την ενέργειά του σε τοπικές γιορτές, όντας στο πλευρό της εγγονής του.
Ο Γιώργος Κωβαίος νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο της Σύρου, μετά από πρόβλημα υγείας που προέκυψε στα τέλη Αυγούστου, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη δοκιμασία και έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο 14 Σεπτεμβρίου στις 14.30 στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθης στην Σχοινούσα.
Πριν μερικούς μήνες συμμετείχε ξανά στην Γιορτή Φάβας που διοργανώνεται κάθε χρόνο, τα τελευταία 12 έτη, στο νησί των Κυκλάδων. Στο πλευρό του ήταν η εγγονή του, η Ποθητή. Ο 92χρονος χόρεψε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, παρασυρμένος από τη μουσική και τη θαλασσινή αύρα του καλοκαιριού ενώ η εγγονή του με χαμόγελο και συγκίνηση, κρατούσε τον ρυθμό και την παράδοση ζωντανή.
Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο Σχοινουσιωτών
Σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στο νησί μας. Ο Γιώργης Κωβαίος παρόλο που είχε περάσει τα 90, η καρδιά και η ψυχή του έμεναν πάντα νέες. Κάθε καλοκαίρι, στη γιορτή της φάβας, ήταν από τους πρώτους που σηκωνόταν να χορέψει, σκορπώντας χαρά και δύναμη. Κι ήταν τότε, πριν λίγα χρόνια, που χόρεψε μπάλο με την εγγονή του και η στιγμή εκείνη ταξίδεψε παντού, έγινε viral και συγκίνησε όλη την Ελλάδα.
Ήταν για όλους μας παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή. Ένας άνθρωπος που, με το χαμόγελο και τη στάση του, μας έδειχνε πως η ηλικία δεν είναι εμπόδιο να χαίρεσαι, να αγαπάς και να στέκεσαι όρθιος.
Κι όπως έζησε, έτσι έφυγε· όρθιος και λεβέντης, με αξιοπρέπεια και δύναμη. Η απουσία του θα είναι βαριά για το νησί μας, αλλά η μνήμη του θα μένει για πάντα ζωντανή σε κάθε γιορτή, σε κάθε χορό, σε κάθε χαμόγελο που θα θυμίζει το πνεύμα του.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο 14 Σεπτεμβρίου στις 14.30 στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθης στην Σχοινουσα .
Στο μαγευτικό νησιώτικο γλέντι της 12ης Γιορτής Φάβας στη Σχοινούσα, ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος χόρεψε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, παρασυρμένος από τη μουσική και τη θαλασσινή αύρα του καλοκαιριού. Στο πλευρό του, η εγγονή του Ποθητή, με χαμόγελο και συγκίνηση, κρατούσε τον ρυθμό και την παράδοση ζωντανή. 📸 @giorgos_mavross 📍 Σχοινουσα, Κυκλάδες #panigirizo #greece #dance #fyourpage #live #sxoinousa #cyclades @c24 @StouXorouTaVimata @nikosoikonomidis3♬ πρωτότυπος ήχος - panigirizo
Καλό ταξίδι !!!!
