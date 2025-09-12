Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση 11.500 προϊόντων «μαϊμού» - Επιβλήθηκαν πρόστιμα
Διέθεταν προς πώληση προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνησίων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιριών
Στη σύλληψη δύο γυναικών, 51 και 54 ετών, και ενός 35χρονου για διάθεση και πώληση «μαϊμού» προϊόντων και πλαστογραφία, προχώρησε την Παρασκευή (12/9) η Αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και πραγματογνώμονα εταιριών πραγματοποίησαν ελέγχους σε τρία καταστήματα, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 11.597 απομιμητικά προϊόντα (είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ), τα οποία και κατασχέθηκαν.
Διαπιστώθηκε ότι οι δύο γυναίκες ήταν ιδιοκτήτριες των καταστημάτων, ενώ ο 35χρονος προσωρινά υπεύθυνος. Οι τρεις τους διέθεταν προς πώληση προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνησίων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιριών. Επιπλέον, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.
