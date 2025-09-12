Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση 11.500 προϊόντων «μαϊμού» - Επιβλήθηκαν πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτη Συλλήψεις Αστυνομία Μαϊμού προϊόντα Πλαστογραφία ΔΙΜΕΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση 11.500 προϊόντων «μαϊμού» - Επιβλήθηκαν πρόστιμα

Διέθεταν προς πώληση προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνησίων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιριών

Ηράκλειο: Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση 11.500 προϊόντων «μαϊμού» - Επιβλήθηκαν πρόστιμα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη δύο γυναικών, 51 και 54 ετών, και ενός 35χρονου για διάθεση και πώληση «μαϊμού» προϊόντων και πλαστογραφία, προχώρησε την Παρασκευή (12/9) η Αστυνομία στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και πραγματογνώμονα εταιριών πραγματοποίησαν ελέγχους σε τρία καταστήματα, όπου εντοπίστηκαν συνολικά 11.597 απομιμητικά προϊόντα (είδη ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ), τα οποία και κατασχέθηκαν. 

Διαπιστώθηκε ότι οι δύο γυναίκες ήταν ιδιοκτήτριες των καταστημάτων, ενώ ο 35χρονος προσωρινά υπεύθυνος. Οι τρεις τους διέθεταν προς πώληση προϊόντα που αποτελούν απομιμήσεις και παραποιήσεις γνησίων που προστατεύονται με εμπορικά σήματα, διαφόρων επώνυμων εταιριών. Επιπλέον, επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. 

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico

Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο

Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης