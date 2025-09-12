Δείτε βίντεο: Στις φλόγες απορριμματοφόρο στην Κέρκυρα, ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Κέρκυρα

Δείτε βίντεο: Στις φλόγες απορριμματοφόρο στην Κέρκυρα, ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε απορριμματοφόρο στην πόλη της Κέρκυρας -  Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως

Δείτε βίντεο: Στις φλόγες απορριμματοφόρο στην Κέρκυρα, ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα
Φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, σε απορριμματοφόρο που κινούνταν σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Κέρκυρας.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για να σβήσουν τη φωτιά. Ευτυχώς, ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.


Κέρκυρα: Φωτιά σε απορριμματοφόρο - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επί τόπου

Το απορριμματοφόρο καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πηγή φωτογραφιών - βίντεο: Kerkyrasimera.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε

Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης