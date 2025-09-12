Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Δείτε βίντεο: Στις φλόγες απορριμματοφόρο στην Κέρκυρα, ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα
Δείτε βίντεο: Στις φλόγες απορριμματοφόρο στην Κέρκυρα, ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε απορριμματοφόρο στην πόλη της Κέρκυρας - Ο οδηγός και ο συνοδηγός πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως
Φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, σε απορριμματοφόρο που κινούνταν σε κεντρικό δρόμο της πόλης της Κέρκυρας.
Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για να σβήσουν τη φωτιά. Ευτυχώς, ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.
Το απορριμματοφόρο καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Πηγή φωτογραφιών - βίντεο: Kerkyrasimera.gr
Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για να σβήσουν τη φωτιά. Ευτυχώς, ο οδηγός και ο συνοδηγός του οχήματος κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.
Το απορριμματοφόρο καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Πηγή φωτογραφιών - βίντεο: Kerkyrasimera.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας
Απειλές για τη ζωή του δέχθηκε μέσω Facebook ο Γεωργιάδης - Μια σύλληψη μετά τη μήνυση που υπέβαλε
Οργισμένος με την δικαστή που είχε αφήσει ελεύθερο τον δράστη ο σύντροφος της Ιρίνα που δολοφονήθηκε σε τρένο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα