Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το ψυχολογικό μυθιστόρημα μυστηρίου της Ανίτα Σριβ «Η γυναίκα του πιλότου»

«Πάντα ήταν δύσκολο γι' αυτήν, το γεγονός ότι εκείνος έφευγε απ' το σπίτι όση δουλειά κι αν την περίμενε, όσο κι αν χαιρόταν για το χρόνο που θα της έμενε για τον εαυτό της. Και δεν ήταν ότι φοβόταν. Δεν συνήθιζε να φοβάται. Ήταν πιο ασφαλές από το να οδηγείς αυτοκίνητο, της έλεγε πάντα εκείνος, κι είχε μια ανέμελη αυτοπεποίθηση, λες και η ασφάλειά του δεν άξιζε καν τον κόπο μιας συζήτησης. Όχι, δεν ήταν ακριβώς η ασφάλεια. Ήταν η ίδια η πράξη της αναχώρησης, το γεγονός ότι ο Τζακ έφευγε από το σπίτι, αυτό ήταν πάντα δύσκολο.Συχνά, καθώς τον κοίταζε να βγαίνει από την πόρτα με το χοντρό σακίδιο πτήσης στο ένα χέρι και το σακβουαγιάζ στο άλλο, με το πηλίκιό του παραμάσχαλα, αισθανόταν ότι, με έναν βαθύ τρόπο, χώριζε τον εαυτό του από κείνη. Και φυσικά αυτό έκανε. Την άφηνε για ν' ανεβάσει ένα αεροπλάνο 170 τόνων στον αέρα και να διασχίσει με αυτό τον ωκεανό για να πάει στο Λονδίνο ή στο Άμστερνταμ ή στο Ναϊρόμπι. 'Οδηγώ απλώς κάτι πιο πολύπλοκο από λεωφορείο' έλεγε. Η Κάθριν προσπάθησε να το χωνέψει. Προσπάθησε να χωνέψει ότι ο Τζακ δεν υπήρχε πια».Με αυτή την περιγραφή ξεκινά η Ανίτα Σριβ το υπέροχο μυθιστόρημά της, μια αφήγηση τόσο ρεαλιστική ώστε η ίδια η συγγραφέας ήταν πάντα αναγκασμένη να τονίζει πως πρόκειται για μυθοπλασία και όχι για μια πραγματική ιστορία. Και ενώ ο αναγνώστης αναρωτιέται τι θα μπορούσε να ακολουθεί ως το τέλος του βιβλίου, εφόσον η τραγωδία καταγράφεται στις πρώτες σελίδες.Κι όμως, η αναζήτηση της αλήθειας, όχι μόνο για το τι συνέβη στον πιλότο σύζυγό της, αλλά κυρίως για το ποιος ήταν στ' αλήθεια ο άνθρωπος που είχε παντρευτεί, θα αποδειχθεί ένα συγκλονιστικό ταξίδι, γεμάτο εκπλήξεις και ανατροπές.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό βιβλίο «Η γυναίκα του πιλότου» της Ανίτα Σριβ είναι στο ΘΕΜΑ.