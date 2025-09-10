Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο - Ερευνάται αν ξεκίνησε από ηλεκτρονικό πατίνι
Θεσσαλονίκη Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Φωτιά

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο - Ερευνάται αν ξεκίνησε από ηλεκτρονικό πατίνι

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο - Ερευνάται αν ξεκίνησε από ηλεκτρονικό πατίνι
Στράτος Λούβαρης
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου στις 13.20, σε χώρο που δεν νοσηλεύονται ασθενείς. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν 15 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Αυτό που εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής είναι αν η φωτιά ξεκίνησε από την μπαταρία ενός ηλεκτρικού πατινιού το οποίο βρέθηκε καμένο στον χώρο και ανήκει σε εργαζόμενο του νοσοκομείου.


