Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο - Ερευνάται αν ξεκίνησε από ηλεκτρονικό πατίνι
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου στις 13.20, σε χώρο που δεν νοσηλεύονται ασθενείς. Άμεσα στο σημείο μετέβησαν 15 πυροσβέστες με έξι υδροφόρα οχήματα ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.
Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Αυτό που εξετάζεται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής είναι αν η φωτιά ξεκίνησε από την μπαταρία ενός ηλεκτρικού πατινιού το οποίο βρέθηκε καμένο στον χώρο και ανήκει σε εργαζόμενο του νοσοκομείου.
