«Εντάξει, νικήσαμε» - Ο Αργυρός διακόπτει συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ - Δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής διέκοψε τη συναυλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να δει με τον κόσμο, σε γιγαντοοθόνη, τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Εθνικής με τη Λιθουανία
Η πορεία της Εθνικής μας Ομάδας στο Eurobasket δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού απόψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Έτσι, ενώ βρισκόταν επί σκηνής και ερμήνευε αγαπημένα τραγούδια, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έκανε... μία παύση στο πρόγραμμά του προκειμένου το κοινό αλλά και ο ίδιος να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει ακούνητος όσο παρακολουθεί τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ τη στιγμή που ο σπίκερ αναφέρει πως απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και την πρόκριση της Εθνικής, το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα. «Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμά του.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο Αργυρός διακόπτει τη συναυλία για τον αγώνα:
