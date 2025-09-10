«Εντάξει, νικήσαμε» - Ο Αργυρός διακόπτει συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντίνος Αρυγρός Εθνική Μπάσκετ Λιθουανία Θεσσαλονίκη Eurobasket 2025

Ο τραγουδιστής διέκοψε τη συναυλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να δει με τον κόσμο, σε γιγαντοοθόνη, τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Εθνικής με τη Λιθουανία

«Εντάξει, νικήσαμε» - Ο Αργυρός διακόπτει συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ - Δείτε βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ
Η πορεία της Εθνικής μας Ομάδας στο Eurobasket δεν άφησε ανεπηρέαστη και τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού απόψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Έτσι, ενώ βρισκόταν επί σκηνής και ερμήνευε αγαπημένα τραγούδια, ο δημοφιλής καλλιτέχνης έκανε... μία παύση στο πρόγραμμά του προκειμένου το κοινό αλλά και ο ίδιος να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει ακούνητος όσο παρακολουθεί τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ τη στιγμή που ο σπίκερ αναφέρει πως απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και την πρόκριση της Εθνικής, το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα. «Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμά του.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο Αργυρός διακόπτει τη συναυλία για τον αγώνα:

Ο Αργυρός διέκοψε τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για να δει ο κόσμος την Εθνική


Πηγή: Voria.gr

14 ΣΧΟΛΙΑ

