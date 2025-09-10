«Εντάξει, νικήσαμε» - Ο Αργυρός διακόπτει συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε της Εθνικής μπάσκετ - Δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής διέκοψε τη συναυλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να δει με τον κόσμο, σε γιγαντοοθόνη, τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα της Εθνικής με τη Λιθουανία