Πέλλα: Απατεώνες παρίσταναν τους λογιστές και έκλεψαν 36.000 ευρώ από ηλικιωμένες - Επικαλέστηκαν μέχρι και drone
ΕΛΛΑΔΑ
Πέλλα Απάτη λογιστές Κλοπή Μετρητά κοσμήματα Drone

Οι δράστες έκλεβαν με πρόσχημα την καταγραφή και εκτίμηση κοσμημάτων και μετρητών

Στράτος Λούβαρης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με το πρόσχημα ότι είναι λογιστές και ότι πρέπει να καταγράψουν ή να εκτιμήσουν χρήματα και κοσμήματα, επιτήδειοι κατάφεραν μέσα στο τελευταίο 24ωρο να εξαπατήσουν τρεις ηλικιωμένες γυναίκες στην Πέλλα.

Όπως κατήγγειλαν οι παθούσες στην αστυνομία, δέχθηκαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις στα σταθερά τους τηλέφωνα, όπου οι απατεώνες τις έπεισαν να συναντηθούν από κοντά. Στη συνέχεια, οι γυναίκες παρέδωσαν στους «λογιστές» τα τιμαλφή και τα μετρητά που είχαν στην κατοχή τους.

Η λεία των δραστών, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φτάνει τα 36.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Σε μία από τις περιπτώσεις οι απατεώνες υποστήριξαν ότι drone είχε πετάξει πάνω από το σπίτι και είχε καταγράψει πολύτιμα αντικείμενα που έπρεπε δήθεν να δηλωθούν, ενώ σε άλλη περίπτωση έπεισαν την ηλικιωμένη ότι είχε χρέος 5.000 ευρώ.

Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται, με τις Αρχές να προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Στράτος Λούβαρης
