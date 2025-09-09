Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Βιασμός Εφαρμογή γνωριμιών

Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο

Ο φερόμενος ως δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει, ωστόσο η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του

Νεαρή τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό μέσα σε μπαρ στη Ρόδο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης απασχολεί τις Αρχές της Ρόδου, καθώς μια 19χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε μπαρ του νησιού.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η κοπέλα, σε κατάσταση σοκ, προσήλθε το πρωί της επόμενης ημέρας στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Δημοκρατικής», η νεαρή είχε βγει να διασκεδάσει με τις φίλες της σε περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τουριστών και θεωρείται δημοφιλές κέντρο της νυχτερινής ζωής του νησιού.

Καθώς η παρέα διασκέδαζε σε μπαρ, η κοπέλα συνάντησε εκεί έναν άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Όπως περιέγραψε στην καταγγελία της, μετά την πρώτη συνάντησή τους στο μπαρ, ο άνδρας την παρέσυρε σε διπλανό χώρο διασκέδασης. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την οδήγησε στην τουαλέτα του μαγαζιού, όπου και εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Η 19χρονη ανέφερε ότι ο άνδρας την έσπρωξε βίαια στον τοίχο, σήκωσε το φόρεμά της και, παρά τις έντονες αντιστάσεις και την άρνησή της, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της. Η ίδια υποστήριξε ότι η κακοποίηση διήρκεσε από τρία έως πέντε λεπτά, προτού εκείνη καταφέρει να τον απωθήσει με δύναμη και να διαφύγει έντρομη από τον χώρο.

Η νεαρή κατέφυγε το πρωί της ίδιας ημέρας στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση. Στην κατάθεσή της, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη γνωριμία της με τον άνδρα, τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν μαζί και το πώς εκείνος την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη.

Οι αρχές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο σε τέτοιες περιπτώσεις, προχώρησαν αμέσως σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Με εντολή των αρμοδίων, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σωματικά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την καταγγελία. Παράλληλα, κατασχέθηκε το εσώρουχό της, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση ώστε να εντοπιστούν βιολογικά ίχνη του δράστη.

Ο καταγγελλόμενος άνδρας αναζητείται από τις αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος των ερευνών είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η εξακρίβωση της αλήθειας γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.

Κλείσιμο
Η υπόθεση έχει προστίθεται σε μια σειρά καταγγελιών που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με θύματα νεαρές τουρίστριες σε τουριστικές περιοχές της χώρας.







Ειδήσεις σήμερα:

Τι λένε 3 σεισμολόγοι για τα 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Πιθανός μετασεισμός έως και 4R, δεν φαίνεται ενεργοποίηση άλλου ρήγματος

Αυξήσεις κάθε δύο χρόνια για τους ενστόλους - Τι αλλάζει στο μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική, δείτε πίνακες

Η Γαλλία αντιμέτωπη με το χρέος και τον διχασμό: «Πώς να κυβερνήσεις μια χώρα που έχει 246 διαφορετικά είδη τυριού;»
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης