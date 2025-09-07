Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα απόγευμα έως και Σάββατο πρωί, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 24-10-2025 έως και 29-10-2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας λόγω εκτέλεσης έργων.
Οι κυκλοφοριακές θα είναι από το ύψος της χ/θ 24,000 έως το ύψος της χ/θ 32,000 στην κατεύθυνση προς Λαμία, περιοχής Δήμων Κηφισιάς, Διονύσου και Ωρωπού, κατά το χρονικό διάστημα από 8-9-2025 έως 20-12-2025, κατά τις ώρες 19.00 έως 07.00.
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα απόγευμα έως και Σάββατο πρωί, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 24-10-2025 έως και 29-10-2025, για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης, ως εξής:
Φάση Α: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).
Φάση Β: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.
Φάση Γ: Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι προσωρινές (μικρής διάρκειας), θα αποσύρονται καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών ενώ το μέγιστο μήκος αποκλεισμού δεν θα ξεπερνάει τα 5 χλμ. ανά αποκλεισμό και θα υπάρχει ζώνη προειδοποίησης μήκους 800 μ.
Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
