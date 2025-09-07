Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.
Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο κέντρο της πόλης
Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα στο κέντρο της πόλης
Αναζητούνται οι δράστες
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, σε πολυκατοικία στο κέντρο των Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο άτομα, μέσα στο σπίτι τους, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε΄, και τους τραυμάτισαν με μαχαίρι.
Τα θύματα, είναι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας εκτεταμένα τραύματα.
Οι δράστες μετά το περιστατικό αποχώρησαν από το σημείο του εγκλήματος και αναζητούνται.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κάρλο Ακούτις έγινε ο πρώτος Millenial άγιος της Καθολικής Εκκλησίας - Δείτε στιγμιότυπα από την τελετή
Μητσοτάκης για την ακρίβεια: Δίνουμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη του νοικοκυριού
H τελευταία ηρωική πράξη του Mercury Psillakis προτού κατασπαραχτεί από τον καρχαρία στην παραλία του Σίδνεϊ
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε δύο άτομα, μέσα στο σπίτι τους, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ζυμβρακάκηδων και Γρηγορίου Ε΄, και τους τραυμάτισαν με μαχαίρι.
Τα θύματα, είναι αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, φέροντας εκτεταμένα τραύματα.
Οι δράστες μετά το περιστατικό αποχώρησαν από το σημείο του εγκλήματος και αναζητούνται.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Κάρλο Ακούτις έγινε ο πρώτος Millenial άγιος της Καθολικής Εκκλησίας - Δείτε στιγμιότυπα από την τελετή
Μητσοτάκης για την ακρίβεια: Δίνουμε περισσότερα λεφτά στην τσέπη του νοικοκυριού
H τελευταία ηρωική πράξη του Mercury Psillakis προτού κατασπαραχτεί από τον καρχαρία στην παραλία του Σίδνεϊ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα