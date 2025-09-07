Εκχερσώσεις στην παραλία της Νέας Μάκρης για την κατασκευή αντλιοστάσιου λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού 

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κάτοικοι και οργανώσεις της περιοχής αντιδρούν επειδή εκχερσώθηκε δασική βλάστηση που αποτελεί βιότοπο για σπάνια και απειλούμενα πτηνά, όπως κορμοράνοι και θαλασσοκόρακες, οι οποίοι ενδημούν ακόμα στο παραλιακό μέτωπο από τον Μαραθώνα μέχρι και τη Ραφήνα

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ και με συνεργεία που εργάζονταν ακόμα και νύχτα μέσα στον Αύγουστο εκχερσώθηκε, μπαζώθηκε και περιφράχτηκε χώρος πάνω στην παραλία της Νέας Μάκρης για να εγκατασταθεί αντλιοστάσιο λυμάτων. 

Οι εργασίες προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά των κατοίκων, περιβαλλοντικών και τοπικών οργανώσεων που δημοσίευσαν σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αντιδράσεις εστιάζουν και στο γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας, εκχερσώθηκαν σχίνα, κέδροι και αγριοβατουμουριές, και άλλα είδη δασικής βλάστησης που αποτελούν βιότοπο για σπάνια και απειλούμενα πτηνά, όπως κορμοράνοι και θαλασσοκόρακες, οι οποίοι ενδημούν ακόμα στο παραλιακό μέτωπο από τον Μαραθώνα μέχρι και τη Ραφήνα, στα λίγα σημεία του αιγιαλού που έχουν μείνει ακόμα ανέγγιχτα από τη δόμηση και το μπάζωμα.

Οι εργασίες, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Μαραθώνα Νέας Μάκρης κ. Βαγγέλη Σωτηρίου με τον οποίο συνομίλησε το Πρώτο Θέμα, γίνονται σε οικόπεδο το οποίο έχει απαλλοτριωθεί από το Δήμο και παραχωρήθηκε στην ΕΥΔΑΠ για να δημιουργηθεί εκεί αντλιοστάσιο λυμάτων, στο πλαίσιο του έργου του βιολογικού καθαρισμού της Ανατολικής Αττικής.  Πρόκειται για ένα από τα 17 αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν συνολικά, τα οποία θα συγκεντρώνουν τα λύματα των αποχετεύσεων ώστε να μεταφέρονται στη συνέχεια στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων το οποίο θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.  Όπως είπε έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλες, για τις οποίες παρέπεμψε στην ΕΥΔΑΠ. 

Οι εργασίες εκχέρσωσης και μπαζώματος έγιναν σε χρόνο ρεκόρ μέσα στον Αύγουστο


Το σημείο της παραλίας που εκχερσώθηκε για να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο λυμάτων για τον βιολογικό καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής
Στην παραλία υπήρχε δασική βλάστηση
Οι εργασίες περιελάμβαναν και μπάζωμα της παραλίας
Η βλάστηση της παραλίας ήταν ένα από τα λίγα ανέγγιχτα σημεία του παραλιακού μετώπου που εκτείνεται από τον Μαραθώνα έως τη Ραφήνα, που αποτελούν βιότοπο για σπάνια και απειλούμενα είδη πτηνών
Η παραλία της Νέας Μάκρης όπου θα κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο λυμάτων
Μπάζα κάλυψαν τη βλάστηση στο παραλιακό μέτωπο
Στο σημείο που θα κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο εκβάλει και αγωγός ομβρίων

Το σημείο της παραλίας που εκχερσώθηκε για να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο λυμάτων για τον βιολογικό καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής
Στην παραλία υπήρχε δασική βλάστηση
Οι εργασίες περιελάμβαναν και μπάζωμα της παραλίας
Η βλάστηση της παραλίας ήταν ένα από τα λίγα ανέγγιχτα σημεία του παραλιακού μετώπου που εκτείνεται από τον Μαραθώνα έως τη Ραφήνα, που αποτελούν βιότοπο για σπάνια και απειλούμενα είδη πτηνών
Η παραλία της Νέας Μάκρης όπου θα κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο λυμάτων
Μπάζα κάλυψαν τη βλάστηση στο παραλιακό μέτωπο
Στο σημείο που θα κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο εκβάλει και αγωγός ομβρίων



Ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν απορία πώς είναι δυνατόν να εκχερσώθηκε δασική βλάστηση, πάνω στον αιγιαλό και μάλιστα χωρίς προηγουμένως να γίνει έρευνα από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία πραγματοποιεί τομές ακόμα και σε περίπτωση ανακαινίσεων κατοικιών στην περιοχή η οποία είναι υπό καθεστώς προστασίας καθώς έρχονται διαρκώς στο φως ευρήματα νεολιθικού οικισμού -ακόμα και μέσα στον οικισμό της Νέας Μάκρης.

Γ. Χ. Παπαγεωργίου 

 

