Εκχερσώσεις στην παραλία της Νέας Μάκρης για την κατασκευή αντλιοστάσιου λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού 

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ και με συνεργεία που εργάζονταν ακόμα και νύχτα μέσα στον Αύγουστο εκχερσώθηκε, μπαζώθηκε και περιφράχτηκε χώρος πάνω στην παραλία της Νέας Μάκρης για να εγκατασταθεί αντλιοστάσιο λυμάτων.

Οι εργασίες προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά των κατοίκων, περιβαλλοντικών και τοπικών οργανώσεων που δημοσίευσαν σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αντιδράσεις εστιάζουν και στο γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας, εκχερσώθηκαν σχίνα, κέδροι και αγριοβατουμουριές, και άλλα είδη δασικής βλάστησης που αποτελούν βιότοπο για σπάνια και απειλούμενα πτηνά, όπως κορμοράνοι και θαλασσοκόρακες, οι οποίοι ενδημούν ακόμα στο παραλιακό μέτωπο από τον Μαραθώνα μέχρι και τη Ραφήνα, στα λίγα σημεία του αιγιαλού που έχουν μείνει ακόμα ανέγγιχτα από τη δόμηση και το μπάζωμα.

Οι εργασίες, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Μαραθώνα Νέας Μάκρης κ. Βαγγέλη Σωτηρίου με τον οποίο συνομίλησε το Πρώτο Θέμα, γίνονται σε οικόπεδο το οποίο έχει απαλλοτριωθεί από το Δήμο και παραχωρήθηκε στην ΕΥΔΑΠ για να δημιουργηθεί εκεί αντλιοστάσιο λυμάτων, στο πλαίσιο του έργου του βιολογικού καθαρισμού της Ανατολικής Αττικής. Πρόκειται για ένα από τα 17 αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν συνολικά, τα οποία θα συγκεντρώνουν τα λύματα των αποχετεύσεων ώστε να μεταφέρονται στη συνέχεια στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων το οποίο θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Όπως είπε έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλες, για τις οποίες παρέπεμψε στην ΕΥΔΑΠ.



Το σημείο της παραλίας που εκχερσώθηκε για να κατασκευαστεί αντλιοστάσιο λυμάτων για τον βιολογικό καθαρισμό της ευρύτερης περιοχής

Στην παραλία υπήρχε δασική βλάστηση

Η βλάστηση της παραλίας ήταν ένα από τα λίγα ανέγγιχτα σημεία του παραλιακού μετώπου που εκτείνεται από τον Μαραθώνα έως τη Ραφήνα, που αποτελούν βιότοπο για σπάνια και απειλούμενα είδη πτηνών

Η παραλία της Νέας Μάκρης όπου θα κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο λυμάτων

Στο σημείο που θα κατασκευαστεί το αντλιοστάσιο εκβάλει και αγωγός ομβρίων