ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Χρηματοδότηση 681.551 ευρώ για συντήρηση κτηριακών υποδομών
ΕΛΛΑΔΑ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σοφία Ζαχαράκη

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Χρηματοδότηση 681.551 ευρώ για συντήρηση κτηριακών υποδομών

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Χρηματοδότηση 681.551 ευρώ για συντήρηση κτηριακών υποδομών
Βασιλική Χρυσοστομίδου
Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για την αναβάθμιση των υποδομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχωρά στη χρηματοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το συνολικό ποσό των 681.551,04 ευρώ, για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων συντήρησης, επισκευών και λειτουργικής ενίσχυσης σε εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, εγκρίθηκαν 8 επιμέρους πράξεις, οι οποίες αφορούν κρίσιμες υποδομές της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ τεχνικό φάσμα από συστήματα ενέργειας και ύδρευσης, μέχρι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες και πράσινες υποδομές. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025 του ΥΠΑΙΘΑ και αφορά σειρά παρεμβάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν καλύπτοντας ανάγκες σε υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

• Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού για τη λειτουργία της Γεώτρησης Νο3 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 72.600,92 €
• Αντικατάσταση μονώσεων σε σωληνώσεις και αεραγωγούς δικτύων ψύξης/θέρμανσης/κλιματισμού σε δώματα κτιρίων – 74.400,00 €

• Αντικατάσταση πίνακα μέσης τάσης σε υποσταθμούς κτηρίου Στροβίλου και Πλατειών Κέντρου – 74.160,00 €

• Συντήρηση χώρων πρασίνου σε Πολυτεχνειούπολη και Συγκρότημα Πατησίων για 10 μήνες – 37.042,21 €

• Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων με ανταλλακτικά και αναλώσιμα (διάρκεια 7 μηνών) – 161.195,79 €

Κλείσιμο
• Δεκάμηνη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 36.046,80 €

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την καλή λειτουργία του συστήματος BMS (διάρκεια 10 μηνών) – 34.543,92 €
• Γενικές υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας (διάρκεια 10 μηνών) – 191.561,40 €

Το σύνολο των πράξεων εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων του ΕΜΠ, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των υποδομών, την αδιάλειπτη λειτουργία των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ασφάλεια φοιτητών, προσωπικού και επισκεπτών.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιβεβαιώνει τη βούλησή του να σταθεί αρωγός στις πραγματικές ανάγκες των ΑΕΙ, ενισχύοντας στην πράξη τον τεχνικό τους εξοπλισμό και τη λειτουργική τους επάρκεια.

Ειδήσεις σήμερα:

«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ

Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό

Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Βασιλική Χρυσοστομίδου

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης