«Φοβόταν και δεν ήθελε γιατρούς», λέει η θεία της 34χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με το νεογέννητο στα Πατήσια

Στις τρεις εγκυμοσύνες της η 34χρονη είχε επιλέξει να μην την παρακολουθεί γυναικολόγος καθώς είχε φοβία με τους γιατρούς

Μια ανείπωτη, οικογενειακή τραγωδία γράφτηκε χθες το απόγευμα στα Πατήσια όπου μια 34χρονη μητέρα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της και ενώ πριν είχε γεννήσει πρόωρα το βρέφος που κυοφορούσε το όποιο βρέθηκε και αυτό νεκρό. Αυτός θα ήταν ο τρίτος τοκετός για την αδικοχαμένη κοπέλα η οποία είχε ήδη δύο παιδιά, ηλικίας 5 και 3 ετών, τα οποία είχε γεννήσει στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

Ωστόσο, και στις τρεις εγκυμοσύνες της η 34χρονη είχε επιλέξει να μην την παρακολουθεί γυναικολόγος καθώς είχε φοβία με τους γιατρούς. Οταν έφτανε η ημερομηνία του τοκετού πηγαίνε μόνη της στο μαιευτήριο και γεννούσε.

Αυτή η φοβία της, όμως, απέβη μοιραία αυτή τη φορά καθώς ο τοκετός ήλθε πρόωρα με αποτέλεσμα να γεννήσει μόνη της μέσα στο σπίτι με αποτέλεσμα μητέρα και νεογνό να καταλήξουν.

«Το κορίτσι ήταν καλά, δεν είχε κάτι. Γιατρό από ο,τι γνωρίζουμε δεν πρέπει να είχε, νομίζω δεν είχε. Ήταν λίγο φοβιτσιάρα, δεν πήγαινε στο γιατρό. Είχε γεννήσει τις δύο προηγούμενες φορές στο Αλεξάνδρα και τώρα περίμενε ο πατέρας της να της τηλεφωνήσει να πάει οπότε είναι για να γεννήσει, τίποτα άλλο δεν γνωρίζουμε», λέει στο protothema.gr η θεία της 34χρονης και εξηγεί πως η ανιψιά της ήταν σίγουρη πως όλα θα πήγαιναν καλά, όπως ακριβώς και στις δύο προηγούμενες γέννες της.

Παράλληλα, αναφέρει πως η επιλογή της 34χρονης να μην έχει γυναικολόγο είχε να κάνει με τη φοβία της για τους γιατρούς.

«Έλεγε ότι 'όπως και τις άλλες φορές θα πάω, θα γεννήσω κανονικά, όμορφα, ωραία, όπως γέννησα τις προηγούμενες'. Θα γεννούσε σε Νοσοκομείο, περίμεναν πώς και πώς να πάρει τηλέφωνο τον πατέρα της για να πάει να την πάρει. Όπως είχαν συνεννοηθεί και τις προηγούμενες φορές που την πήγε στο Νοσοκομείο, γέννησε στο Αλεξάνδρας και τις δύο προηγούμενες φορές. Απλά ήταν φοβιτσιάρα, δεν ήθελε γιατρούς» τονίζει η ίδια.

