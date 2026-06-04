Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
15χρονος έκανε bullying σε 13χρονο στο Μεσολόγγι και συνελήφθη, τον προσέβαλε και για την καταγωγή του
15χρονος έκανε bullying σε 13χρονο στο Μεσολόγγι και συνελήφθη, τον προσέβαλε και για την καταγωγή του
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 15χρονος εξύβριζε, απειλούσε και ασκούσε ψυχολογική βία στον 13χρονο αλλοδαπό μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης
Στη σύλληψη ενός 15χρονου που έκανε bullying σε βάρος 13χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Μεσολόγγι.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 15χρονος εξύβριζε, απειλούσε και ασκούσε ψυχολογική βία στον 13χρονο αλλοδαπό μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.
Η έρευνα αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο ανήλικος δράστης προσέβαλε το θύμα για την καταγωγή του.
Η σύλληψη έγινε αφού τη Δευτέρα ο 15χρονος έβρισε και απείλησε τον 13χρονο έξω από το σπίτι του με αποτέλεσμα να γίνει σχετική καταγγελία.
Κατά την ΕΛΑΣ αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 15χρονος είχε βάλει στο στόχαστρο τον 13χρονο καθώς φέρεται να του ασκούσε ψυχολογική βία και στο σχολείο και κάθε φορά που τον έβλεπε σε άλλα σημεία στο Μεσολόγγι.
Εκτός από τον 15χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, (bullying), απειλή και εξύβριση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του για παραμέληση ανηλίκου.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 15χρονος εξύβριζε, απειλούσε και ασκούσε ψυχολογική βία στον 13χρονο αλλοδαπό μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.
Η έρευνα αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο ανήλικος δράστης προσέβαλε το θύμα για την καταγωγή του.
Η σύλληψη έγινε αφού τη Δευτέρα ο 15χρονος έβρισε και απείλησε τον 13χρονο έξω από το σπίτι του με αποτέλεσμα να γίνει σχετική καταγγελία.
Κατά την ΕΛΑΣ αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 15χρονος είχε βάλει στο στόχαστρο τον 13χρονο καθώς φέρεται να του ασκούσε ψυχολογική βία και στο σχολείο και κάθε φορά που τον έβλεπε σε άλλα σημεία στο Μεσολόγγι.
Εκτός από τον 15χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων με ρατσιστικό κίνητρο, (bullying), απειλή και εξύβριση, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του για παραμέληση ανηλίκου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα