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Ζαχαράκη: Δεχόμαστε 120 με 160 τηλέφωνα καθημερινά στη γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών
Ζαχαράκη: Δεχόμαστε 120 με 160 τηλέφωνα καθημερινά στη γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών
Τα περισσότερα τηλεφωνήματα στη γραμμή 1550 γίνονται σε απογευματινές ώρες που τα παιδιά έχουν τον διαθέσιμο χρόνο, διευκρίνισε η υπουργός Παιδείας
Το μήνυμα ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις «δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή» έστειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κάνοντας ειδική αναφορά στην ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών μέσω της γραμμής 1550 που λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «λαμβάνουμε περίπου 120 με 160 τηλεφωνήματα τις πρώτες μέρες, κυρίως σε απογευματινές ώρες που τα παιδιά έχουν τον διαθέσιμο χρόνο».
Όσον αφορά τα θέματα εξήγησε ότι η διαβάθμιση στη δυσκολία είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιολογηθούν οι μαθητές, ανάλογα το εύρος των σχολών στις οποίες στοχεύουν.
Μιλώντας, δε, για τον συνολικό αριθμό των ψυχολόγων και εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται στα σχολεία, δήλωσε ότι παρά τα βήματα προόδου χρειάζεται κι άλλη ενίσχυση, καθότι πολλές φορές εξαντλούνται οι πίνακες, και πρέπει να καλυφθούν οι πολλαπλές ανάγκες των μαθητών.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι «το καλοκαίρι διορίζουμε 5.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς, πέρσι το καλοκαίρι ήταν 10.000. Αλλά θα γίνουν και εκ νέου προσλήψεις αναπληρωτών».
Η κυρία Ζαχαράκη τόνισε, τέλος, την «σημαντική αύξηση» των μαθητών στα επαγγελματικά λύκεια, η οποία έχει φτάσει το 27% τα τελευταία χρόνια.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «λαμβάνουμε περίπου 120 με 160 τηλεφωνήματα τις πρώτες μέρες, κυρίως σε απογευματινές ώρες που τα παιδιά έχουν τον διαθέσιμο χρόνο».
Όσον αφορά τα θέματα εξήγησε ότι η διαβάθμιση στη δυσκολία είναι απαραίτητη προκειμένου να αξιολογηθούν οι μαθητές, ανάλογα το εύρος των σχολών στις οποίες στοχεύουν.
Μιλώντας, δε, για τον συνολικό αριθμό των ψυχολόγων και εκπαιδευτικών που δραστηριοποιούνται στα σχολεία, δήλωσε ότι παρά τα βήματα προόδου χρειάζεται κι άλλη ενίσχυση, καθότι πολλές φορές εξαντλούνται οι πίνακες, και πρέπει να καλυφθούν οι πολλαπλές ανάγκες των μαθητών.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι «το καλοκαίρι διορίζουμε 5.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς, πέρσι το καλοκαίρι ήταν 10.000. Αλλά θα γίνουν και εκ νέου προσλήψεις αναπληρωτών».
Η κυρία Ζαχαράκη τόνισε, τέλος, την «σημαντική αύξηση» των μαθητών στα επαγγελματικά λύκεια, η οποία έχει φτάσει το 27% τα τελευταία χρόνια.
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