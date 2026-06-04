Ζαχαράκη: Δεχόμαστε 120 με 160 τηλέφωνα καθημερινά στη γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών

Τα περισσότερα τηλεφωνήματα στη γραμμή 1550 γίνονται σε απογευματινές ώρες που τα παιδιά έχουν τον διαθέσιμο χρόνο, διευκρίνισε η υπουργός Παιδείας