Πανελλαδικές 2026 στα ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας
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Πανελλαδικές 2026 στα ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου

Πανελλαδικές 2026 στα ΕΠΑΛ: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις στα μαθήματα ειδικότητας
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Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα, Πέμπτη 4/6 οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων στις Πανελλαδικές 2026.

Το protothema σε συνεργασία με το φροντιστήριο «Διακρότημα» παρουσιάζει τα θέματα, τις απαντήσεις και τις πρώτες εκτιμήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

-Δείτε τα θέματα Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ εδώ.
-Δείτε τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας εδώ.
-Δείτε τα θέματα στα Δίκτυα Υπολογιστών εδώ.
-Δείτε τα θέματα στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας εδώ.

Οι απαντήσεις στα θέματα 

-Οι απαντήσεις στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, εδώ.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του φροντιστηρίου «Διακρότημα» τα σημερινά θέματα Ανατομίας θεωρούνται απαιτητικά. «Οι εξεταζόμενοι μαθητές θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή τις εκφωνήσεις προκειμένου να οδηγηθούν στην σωστή απάντηση. Εκτιμούμε ότι τα φετινά θέματα είναι δυσκολότερα των περσινών».

Πανελλαδικές 2026: Τα επόμενα μαθήματα για τα ΕΠΑΛ

Η εβδομάδα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα τελειώσει το ερχόμενο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με την εξέταση στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων είναι 3 ώρες, εκτός από το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που η εξέτασή του διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2025.
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