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Δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα έκανε την τάξη της... σκηνικό παραμυθιού, δείτε βίντεο
Δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα έκανε την τάξη της... σκηνικό παραμυθιού, δείτε βίντεο
Η δασκάλα Κάτια Γεωργίου εργάζεται στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων
Σε σκηνικό που θυμίζει παραμύθι έχει μετατρέψει τη σχολική αίθουσα στην οποία εργάζεται η δασκάλα Κάτια Γεωργίου στα Ιωάννινα.
Όπως φαίνεται από το βίντεο που ανήρτησε στο Facebook για την τάξη της στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, η μαγεία ξεκινά από την πόρτα.
Αντί για την κλασσική πόρτα, τα παιδιά που κάθε μέρα μπαίνουν στην αίθουσα ανοίγουν μια είσοδο που θυμίζει παραμύθι.
Αντίστοιχες πινελιές υπάρχου και μέσα στη σχολική αίθουσα ώστε η καθημερινή παρουσία των μικρών παιδιών να είναι μαγική.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά η κυρία Γεωργίου στην ανάρτησή της «δεν χρειάζεται να αφήνουμε πίσω τα παραμύθια επειδή μεγαλώσαμε»
Κάτω από σύννεφα, ανάμεσα σε δέντρα, πεταλούδες και όνειρα... Ας αφήσουμε τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους και να ταξιδέψουν μέσα από τη μάθηση σε κόσμους γεμάτους φαντασία, ανακαλύψεις και όνειρα...
Όπως φαίνεται από το βίντεο που ανήρτησε στο Facebook για την τάξη της στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων, η μαγεία ξεκινά από την πόρτα.
Αντί για την κλασσική πόρτα, τα παιδιά που κάθε μέρα μπαίνουν στην αίθουσα ανοίγουν μια είσοδο που θυμίζει παραμύθι.
Αντίστοιχες πινελιές υπάρχου και μέσα στη σχολική αίθουσα ώστε η καθημερινή παρουσία των μικρών παιδιών να είναι μαγική.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά η κυρία Γεωργίου στην ανάρτησή της «δεν χρειάζεται να αφήνουμε πίσω τα παραμύθια επειδή μεγαλώσαμε»
Η ανάρτηση της δασκάλαςΜερικές φορές αρκεί να τους δώσουμε έναν χώρο να ζήσουν ανάμεσά μας. Έναν χώρο όπου κάθε παιδί μπορεί να νιώθει ότι ανήκει, να χαμογελά, να ονειρεύεται, να πιστεύει λίγο περισσότερο στον εαυτό του και να του θυμίζει ότι μπορεί να "πετάξει" ψηλά με τον δικό του τρόπο...
Κάτω από σύννεφα, ανάμεσα σε δέντρα, πεταλούδες και όνειρα... Ας αφήσουμε τα παιδιά να ανοίξουν τα φτερά τους και να ταξιδέψουν μέσα από τη μάθηση σε κόσμους γεμάτους φαντασία, ανακαλύψεις και όνειρα...
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