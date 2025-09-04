Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Επιτυχημένο το πρώτο χειρουργείο του διασώστη του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλλιθέα
Επιτυχημένο το πρώτο χειρουργείο του διασώστη του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλλιθέα
Επέστρεφε από περιστατικό στη Συγγρού όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Νίκαιας
Σε πολύωρο χειρουργείο υποβλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ο 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ, Δημήτρης Μητρόπουλος που τραυματίστηκε βαρύτατα το πρωί της Δευτέρας (1/9), στην Καλλιθέα, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
«Σήμερα ο συνάδελφος υπεβλήθη σε ένα πολύωρο χειρουργείο, το πρώτο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Όλα φαίνεται να πήγαν καλά σε αυτή την πρώτη μάχη από τις πολλές που θα δώσει από εδώ και πέρα. Καλή δύναμη και η Παναγία μαζί του» αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου, στην Καλλιθέα όταν η μηχανή του διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες που οδηγούσε ηλικιωμένος
Ο 47χρονος διασώστης, επέστρεφε από περιστατικό, στη Λεωφόρο Συγγρού, κοντά στο σημείο του τροχαίου.
Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη ενώ τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, διερευνά η Τροχαία Καλλιθέας.
