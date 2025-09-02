Μάχη στη ΜΕΘ για 47χρονο διασώστη του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλλιθέα - Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του
ΕΛΛΑΔΑ
διασώστης ΕΚΑΒ Τροχαίο Καλλιθέα ΜΕΘ Νοσοκομείο Νίκαιας

Μάχη στη ΜΕΘ για 47χρονο διασώστη του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλλιθέα - Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Νίκαιας - Επέστρεφε από περιστατικό στη Συγγρού όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Μάχη στη ΜΕΘ για 47χρονο διασώστη του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλλιθέα - Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του
11 ΣΧΟΛΙΑ
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας νοσηλεύεται από χθες, Δευτέρα, ο διασώστης του ΕΚΑΒ Δημήτρης Μητρόπουλος μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην Καλλιθέα.

Το σωματείο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ απηύθυνε έκκληση για αίμα για τον διασώστη στο τμήμα μοτοσικλετών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

«Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει» αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου.

Ο Δημήτρης μας χρειάζεται❗️ 🩸 Επείγουσα Έκκληση για Αίμα 🩸🩸 Ο συνάδελφός μας, Μητρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου,...

Posted by Διασώστες Εκάβ on Monday, September 1, 2025


Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου, στην Καλλιθέα όταν η μηχανή του διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες που οδηγούσε ηλικιωμένος

Ο 47χρονος διασώστης, επέστρεφε από περιστατικό, στη Λεωφόρο Συγγρού, κοντά στο σημείο του τροχαίου.

Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη ενώ τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, διερευνά η Τροχαία Καλλιθέας.

Κλείσιμο

Ειδήσεις σήμερα:

Ο άγνωστος ρόλος του Αρχιμανδρίτη που εμπλέκεται στο κύκλωμα μαφίας της Κρήτης - Πώς από θύμα εκβιασμού έγινε θύτης

Τα αξέχαστα σπίτια του ελληνικού κινηματογράφου: Από την οικία Κοκοβίκου, μέχρι τη βίλα Λεβίδη με τα 70 δωμάτια

Σπύρος Βελέντζας: Έσβησε σε φυλακή των ΗΠΑ o «Σακαφλιάς» της Greek Mafia
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης