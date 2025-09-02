H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Μάχη στη ΜΕΘ για 47χρονο διασώστη του ΕΚΑΒ που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην Καλλιθέα - Έκκληση για αίμα από τους συναδέλφους του
Ο Δημήτρης Μητρόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Νίκαιας - Επέστρεφε από περιστατικό στη Συγγρού όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Νίκαιας νοσηλεύεται από χθες, Δευτέρα, ο διασώστης του ΕΚΑΒ Δημήτρης Μητρόπουλος μετά τον βαρύτατο τραυματισμό του σε τροχαίο στην Καλλιθέα.
Το σωματείο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ απηύθυνε έκκληση για αίμα για τον διασώστη στο τμήμα μοτοσικλετών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
«Η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη για να στηρίξουμε τον Δημήτρη στη μάχη που δίνει» αναφέρεται στην ανακοίνωση του σωματείου.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου, στην Καλλιθέα όταν η μηχανή του διασώστη του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες που οδηγούσε ηλικιωμένος
Ο 47χρονος διασώστης, επέστρεφε από περιστατικό, στη Λεωφόρο Συγγρού, κοντά στο σημείο του τροχαίου.
Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη ενώ τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης, διερευνά η Τροχαία Καλλιθέας.
