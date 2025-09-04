Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Έπεσε η Google - Προβλήματα σε μηχανή αναζήτησης, Gmail και Youtube
Μικρότερης κλίματα προβλήματα έχουν το GoogleDrive, το GoogleChat, το GoogleMeet, μέχρι και το Google Maps και το Spotify
Η Google έπεσε και μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται σε πολλές χώρες. Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα στις αναζητήσεις της Google στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός της πλατφόρμας αναζήτησης, αντίστοιχα θέματα έχουν το YouTube και το Gmail με εκατομμύρια ανθρώπους να επηρεάζονται φυσικά. Μικρότερης κλίματα προβλήματα έχουν το GoogleDrive, το GoogleChat, το GoogleMeet, μέχρι και το Google Maps και το Spotify.
Οι χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν δυσκολία πρόσβασης στις μηχανές αναζήτησης και στις συνδεδεμένες πλατφόρμες
Τα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Ευρώπη με την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, την Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία , τη Ρουμανία, Κροατία, Γεωργία, Σερβία και άλλες χώρες να έχουν θέματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι «έπεσε» ο κόμβος (HUB) της Google στη Σόφια της Βουλγαρίας και έτσι παρέλυσε όλο το δίκτυο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, δεν είναι γνωστό το πότε μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
Στα social media υπάρχουν ήδη αρκετές φωτογραφίες από γραφεία που ξαφνικά... κατέρρευσαν καθώς δεν μπορούν να εργαστούν δίχως τις υπηρεσίας της Google.
Σε πολλούς φαντάζει τόσο απίστευτο το γεγονός ότι έπεσε η Google που κάποιοι αναφέρουν «πήγα να γκουκλάρω αν έπεσε η Google» και άλλοι ότι παραπονέθηκαν στον πάροχό τους για το ίντερνετ καθώς δεν πίστευαν ότι η Google ήταν εκτός λειτουργίας.
Google down in the Caucasus, Turkey, and the Balkans pic.twitter.com/E2SHOuKOA9— Hov Nazaretyan (@HovhanNaz) September 4, 2025
Oh well Google services are down for eastern Europe pic.twitter.com/RkGBQYe8D4— Deyvian (@DeyvianD) September 4, 2025
Hatırlayan var mı, bunun huzuru var :) #Google pic.twitter.com/Nn4WRHtgqh— Mert Simsek (@_mertsimsek) September 4, 2025
google’a google neden çöktü yazdım pic.twitter.com/6e9EbFNGtR— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) September 4, 2025
#Google pic.twitter.com/FAyCuswjuz— TurkNet (@TurkNet) September 4, 2025
