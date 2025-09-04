ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Έπεσε η Google - Προβλήματα σε μηχανή αναζήτησης, Gmail και Youtube
ΕΛΛΑΔΑ
Google Youtube Gmail

Έπεσε η Google - Προβλήματα σε μηχανή αναζήτησης, Gmail και Youtube

Μικρότερης κλίματα προβλήματα έχουν το GoogleDrive, το GoogleChat, το GoogleMeet, μέχρι και το Google Maps και το Spotify

Έπεσε η Google - Προβλήματα σε μηχανή αναζήτησης, Gmail και Youtube
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η Google έπεσε και μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται σε πολλές χώρες. Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου, παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα στις αναζητήσεις της Google στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Downdetector, εκτός της πλατφόρμας αναζήτησης, αντίστοιχα θέματα έχουν το YouTube και το Gmail με εκατομμύρια ανθρώπους να επηρεάζονται φυσικά. Μικρότερης κλίματα προβλήματα έχουν το GoogleDrive, το GoogleChat, το GoogleMeet, μέχρι και το Google Maps και το Spotify.

Οι χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν δυσκολία πρόσβασης στις μηχανές αναζήτησης και στις συνδεδεμένες πλατφόρμες

Τα προβλήματα εντοπίζονται στην Ανατολική Ευρώπη με την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αλβανία, την Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία , τη Ρουμανία, Κροατία, Γεωργία, Σερβία και άλλες χώρες να έχουν θέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι «έπεσε» ο κόμβος (HUB) της Google στη Σόφια της Βουλγαρίας και έτσι παρέλυσε όλο το δίκτυο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, δεν είναι γνωστό το πότε μπορεί να αποκατασταθεί το πρόβλημα.


Κλείσιμο

Στα social media υπάρχουν ήδη αρκετές φωτογραφίες από γραφεία που ξαφνικά... κατέρρευσαν καθώς δεν μπορούν να εργαστούν δίχως τις υπηρεσίας της Google.

Σε πολλούς φαντάζει τόσο απίστευτο το γεγονός ότι έπεσε η Google που κάποιοι αναφέρουν «πήγα να γκουκλάρω αν έπεσε η Google» και άλλοι ότι παραπονέθηκαν στον πάροχό τους για το ίντερνετ καθώς δεν πίστευαν ότι η Google ήταν εκτός λειτουργίας.



Ειδήσεις σήμερα:

«Να κατέεις ότι η γκόμενα γαστρώνεται…»: Ο διάλογος μελών της κρητικής μαφίας όταν ενημερώνoνται για δράσεις της ΕΛΑΣ

Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό

Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης