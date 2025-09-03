Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς
Σε ποιες περιοχές απαγορεύεται η κυκλοφορία από το πρωί της Πέμπτης
Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα, με απόφαση της της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου, από τις 8 το πρωί της Πέμπτης, 4 Σεπτεμβρίου, έως τις 8 το πρωί της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία στις εξής περιοχές:
α) στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου),
β) στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),
γ) στο Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).
δ) Ορεινός όγκος Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, Περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).
