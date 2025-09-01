Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ηράκλειο: Καβγάς μητέρα και γιου για το διάβασμα τους έστειλε στα κρατητήρια
Ηράκλειο: Καβγάς μητέρα και γιου για το διάβασμα τους έστειλε στα κρατητήρια
Τους συνέλαβαν αστυνομικοί του γραφείου κατά της ενδοοικογενειακής βίας - Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 36χρονη οδηγείται στον εισαγγελέα
Στο κρατητήριο κατέληξαν μια μητέρα και ο 16χρονος γιος της στο Ηράκλειο της Κρήτης το απόγευμα της Κυριακής μετά από καβγά που είχαν για το διάβασμα του ανήλικου.
Σύμφωνα με το patris.gr ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο 16χρονος αντέδρασε μετά από τις συνεχείς παρατηρήσεις της μητέρας του για να διαβάζει και την κλώτσησε στα πόδια.
Κατά την ίδια πηγή, η μητέρα τότε έπιασε από τον λαιμό τον 16χρονο, όχι όμως παρατεταμένα.
Η φασαρία ανάμεσα στον 16χρονο και τη 36χρονη μητέρα του έγινε αντιληπτή από τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.
Οι αστυνομικοί του γραφείου κατά της ενδοοικογενειακής βίας προχώρησαν στη σύλληψη και του ανήλικου και της μητέρας του. Ο πρώτος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 36χρονη οδηγείται στον εισαγγελέα.
Σύμφωνα με το patris.gr ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο 16χρονος αντέδρασε μετά από τις συνεχείς παρατηρήσεις της μητέρας του για να διαβάζει και την κλώτσησε στα πόδια.
Κατά την ίδια πηγή, η μητέρα τότε έπιασε από τον λαιμό τον 16χρονο, όχι όμως παρατεταμένα.
Η φασαρία ανάμεσα στον 16χρονο και τη 36χρονη μητέρα του έγινε αντιληπτή από τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.
Οι αστυνομικοί του γραφείου κατά της ενδοοικογενειακής βίας προχώρησαν στη σύλληψη και του ανήλικου και της μητέρας του. Ο πρώτος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 36χρονη οδηγείται στον εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα