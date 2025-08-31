Συμμορία μετέφερε κοκαΐνη σε χώρες της Ευρώπης - Πέντε συλλήψεις σε Βόρεια Ελλάδα και Γερμανία

- ο 52χρονος, είχε αναλάβει τη διάθεση οδηγών, καθώς και φορτηγών οχημάτων της εταιρείας που διαθέτει στην Βουλγαρία σε μέλη της οργάνωσης, καθώς και της εύρεσης νόμιμων φορτίων προς κάλυψη και νομιμοφάνεια της μετάβασής των φορτηγών οχημάτων στην Ισπανία και στις χώρες παράδοσης των ναρκωτικών,- ο 57χρονος, ως άμεσος συνεργάτης του 52χρονου, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως αυτοκινητιστής, παραλάμβανε τις ναρκωτικές ουσίες από την Ισπανία με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά τους σε Χώρες της Ευρώπης, ενώ- ο 28χρονος και ο 27χρονος, είχαν αναλάβει την παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών σε προκαθορισμένα σημεία με σκοπό την περαιτέρω παράδοσή τους, κατά περίπτωση, στους τελικούς διακινητές.Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων, πρωινές ώρες της Πέμπτης, συνελήφθησαν σε περιοχή της Γερμανίας ο 66χρονος, 28χρονος και 27χρονος, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους για λογαριασμό του 53χρονου, καθώς και άλλων μελών της οργάνωσης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, εντός φορτηγού αυτοκινήτου και σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρουςΠεραιτέρω, μεσημβρινές – απογευματινές ώρες της Πέμπτης σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας συνελήφθησαν οι 62χρονος και 52χρονος, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους και για λογαριασμό έτερου μέλους της οργάνωσης κατά περίπτωση, ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης.Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στη χώρα μας και στη Γερμανία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- κοκαΐνη βάρους 300 κιλών,- κοκαΐνη βάρους 31,03 γραμμαρίων,- ακατέργαστη κάνναβη βάρους 19,4 γραμμαρίων,- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,- συσκευή κινητής τηλεφωνίας,- 4 κουτιά συσκευασίας κινητών τηλεφώνων,- Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και το χρηματικό ποσό των 38.980 ευρώ.Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 5.000.000 ευρώ.Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.