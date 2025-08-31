Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Δυτική Ελλάδα – Πλημμύρες, μπλακ άουτ και ακυρώσεις πτήσεων

Κλείσιμο

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα το Σάββατο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές, με επίκεντρο την, τηνκαι ταΣφοδροί άνεμοι, χαλαζοπτώσεις και μπουρίνια μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, βύθισαν περιοχές στο σκοτάδι και οδήγησαν σε σοβαρά περιστατικά καταστροφών.Στηνκαταγράφηκαν 126 χιλιοστά βροχής σε μόλις μία ώρα, σύμφωνα με τον σταθμό του αεροδρομίου. Η έντονη καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες σε καταστήματα στην περιοχή της Σπηλιάς, ενώ ο δρόμος που οδηγεί στο αεροδρόμιο παρέμεινε αδιάβατος για αρκετή ώρα.Οι καταιγίδες προκάλεσαν και σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση λόγω κεραυνών, ενώ στο αεροδρόμιο ακυρώθηκαν 29 πτήσεις. Οι μισές κατευθύνθηκαν σε άλλους προορισμούς, όπως το Άκτιο, η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, ενώ αρκετές επέστρεψαν στις χώρες προέλευσής τους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι περισσότερες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα ώστε να αποκατασταθούν οι μετακινήσεις χιλιάδων τουριστών.Στο μεταξύ, σύμφωνα με αναφορές, προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν και περιοχές στηνλόγω της νυχτερινής κακοκαιρίας.Στηνκαι τα, οι κάτοικοι έκαναν λόγο για «μικρό τυφώνα», καθώς το φαινόμενο εκδηλώθηκε με θυελλώδεις ανέμους χωρίς βροχή ή κεραυνούς, προκαλώντας χάος.Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ξέσπασαν επτά πυρκαγιές, ενώ στα Γρεβενά εκδηλώθηκαν ακόμη δύο. Οι άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαδιών πάνω σε γραμμές ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα δεκάδες κολόνες να καταρρεύσουν και να σημειωθούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.Περισσότεροι από 38 οικισμοί στο, αλλά και αρκετοί ακόμη στην Εορδαία και στα Γρεβενά, έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση για ώρες. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάστηκαν όλη τη νύχτα για την αποκατάσταση, ενώ τμήμα της Εγνατίας Οδού αναμένεται να παραμείνει κλειστό προληπτικά, λόγω ζημιών σε αγωγό.Η Πυροσβεστική δέχθηκε περισσότερες από 22 κλήσεις για κοπές δέντρων και απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων, ενώ έδωσε σκληρή μάχη με τις φλόγες για να μην φτάσουν στον αστικό ιστό της Κοζάνης. Μία πυρκαγιά έφτασε σε επικίνδυνη απόσταση από επιχειρήσεις και κατοικίες, ωστόσο η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της αυτοδιοίκησης απέτρεψε τα χειρότερα.Η βροχή που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ συνέβαλε στην ύφεση των πυρκαγιών, ωστόσο αρκετοί οικισμοί εξακολουθούν να βρίσκονται χωρίς ρεύμα, με τα συνεργεία να συνεχίζουν τις εργασίες αποκατάστασης.Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία Μαβίλη στα, όταν ισχυρές ριπές ανέμου προκάλεσαν την κατάρρευση σκηνής που είχε στηθεί για μεγάλη συναυλία τεχνολογικής εταιρείας Η σκηνή κατέρρευσε λίγο μετά τις 17:20, λίγες ώρες πριν την πρόβα των μουσικών. Εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στη σκηνή μόνο λίγοι τεχνικοί και άνδρες ασφαλείας, οι οποίοι κατάφεραν να καλυφθούν εγκαίρως. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.Ο δυνατός άνεμος προκάλεσε χάος στον χώρο, με τραπέζια, τέντες και σκαλωσιές να εκσφενδονίζονται, ενώ ο εξοπλισμός ήχου και φωτισμού υπέστη τεράστιες ζημιές, που υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Από τις 21:00 συνεργεία και γερανοί εργάζονται για να περισώσουν ό,τι είναι δυνατόν, υπό καταρρακτώδη βροχή. Η συναυλία ακυρώθηκε, προκαλώντας απογοήτευση στο κοινό.Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά που η ίδια εταιρεία επιχειρεί να διοργανώσει συναυλία στα Ιωάννινα και το γεγονός ματαιώνεται λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Όπως ανέφεραν παριστάμενοι, «από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα».Ένα πρωτοφανές σε ένταση μπουρίνι έπληξε χθες και την περιοχή της Καστοριάς, αφήνοντας πίσω του εικόνες βιβλικής καταστροφής.Οι θυελλώδεις άνεμοι, που σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν σε ένταση τα 8 με 9 μποφόρ, σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και ιδιωτικές περιουσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ξαφνική επέλαση της κακοκαιρίας μετέτρεψε τους δρόμους της πόλης της Καστοριάς σε πεδίο μάχης. Αρκετά δέντρα δεν άντεξαν την ορμή του ανέμου, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν ή να σπάσουν μεγάλα κλαδιά. Αρκετά από αυτά καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, δέντρα έπεσαν στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία για ώρες.



Την ίδια ώρα η πόλη γέμισε με αναποδογυρισμένους κάδους απορριμμάτων και τα σπασμένα κεραμίδια από στέγες σπιτιών που είχαν σκορπιστεί παντού. Μεγάλες ήταν οι καταστροφές και στον αγροτικό τομέα, με τις καλλιέργειες φασολιών και μήλων στα γύρω χωριά να έχουν υποστεί τεράστια ζημιά. Οι ισχυροί άνεμοι κυριολεκτικά ξερίζωσαν τα φυτά και τα δέντρα ανάλογα, καταστρέφοντας την παραγωγή λίγο πριν τη συγκομιδή και αφήνοντας τους αγρότες σε απόγνωση.







Το σφοδρό μπουρίνι προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.



