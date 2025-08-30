Σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας σε Κέρκυρα, Γρεβενά και Κοζάνη - Διακοπές ρεύματος, πλημμυρισμένοι δρόμοι και ζημιές λόγω των ανέμων, δείτε βίντεο

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Υπηρεσία, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις για τις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί.Το δελτίο αναφέρει:«Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.