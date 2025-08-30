Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας σε Κέρκυρα, Γρεβενά και Κοζάνη - Διακοπές ρεύματος, πλημμυρισμένοι δρόμοι και ζημιές λόγω των ανέμων, δείτε βίντεο
Σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας σε Κέρκυρα, Γρεβενά και Κοζάνη - Διακοπές ρεύματος, πλημμυρισμένοι δρόμοι και ζημιές λόγω των ανέμων, δείτε βίντεο
Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης
Οι καταιγίδες που «χτυπούν» την Κέρκυρα, από νωρίς το απόγευμα έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού. Προβλήματα αντιμετωπίζουν επίσης και τα Γρεβενά και η Κοζάνη.
Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.
Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.
Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.
Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή όπου απόψε θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.
Χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ παραμένει τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά που βρίσκονται προς την κεντρική γραμμή από Γρεβενά Τσοτύλι. Συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα οι ακόλουθες περιοχές: Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο, Κυδωνιές και άλλα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης.
Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.
Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.
Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.
Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι γκρέμισαν τη σκηνή όπου απόψε θα έδιναν συναυλία η Άννα Βίσση, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.
Χωρίς ρεύμα, λόγω πτώσεων δένδρων σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ παραμένει τμήμα της πόλης των Γρεβενών προς τις εργατικές κατοικίες όπως επίσης σε πολλά χωριά που βρίσκονται προς την κεντρική γραμμή από Γρεβενά Τσοτύλι. Συγκεκριμένα δεν έχουν ρεύμα οι ακόλουθες περιοχές: Τσοτύλι, Αμυγδαλιές, Σύνδενδρο, Κυδωνιές και άλλα χωριά των Γρεβενών και του Βοΐου Κοζάνης.
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Υπηρεσία, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις για τις περιοχές της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου από σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί.
Το δελτίο αναφέρει:
«Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου προβλέπονται από σήμερα Σάββατο (30-08-25) το απόγευμα μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (31-08-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται από πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.
Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).
Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι Χούθι επιβεβαιώνουν ότι το χτύπημα του Ισραήλ στην Υεμένη σκότωσε τον πρωθυπουργό και υπουργούς
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Ιωάννινα: Ακυρώνεται η συναυλία της Άννας Βίσση και του Αντώνη Ρέμου - Κατέρρευσε η σκηνή λόγω των ανέμων, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Οι Χούθι επιβεβαιώνουν ότι το χτύπημα του Ισραήλ στην Υεμένη σκότωσε τον πρωθυπουργό και υπουργούς
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Ιωάννινα: Ακυρώνεται η συναυλία της Άννας Βίσση και του Αντώνη Ρέμου - Κατέρρευσε η σκηνή λόγω των ανέμων, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα