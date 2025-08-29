Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Λάρισα: Εργαζόμενος σε διάβαση του ΟΣΕ πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας
Λάρισα: Εργαζόμενος σε διάβαση του ΟΣΕ πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας
Ο εργαζόμενος υπέστη ανακοπή και κατέρρευσε - Πολίτες αντιλήφθηκαν το περιστατικό και κάλεσαν το ΕΚΑΒ
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λάρισα, καθώς, σύμφωνα με το larissanet, ένας εργαζόμενος σε διάβαση των σιδηροδρομικών γραμμών, η οποία βρίσκεται επί της οδού Βόλου, ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε.
Πολίτες, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το συμβάν, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο.
Αμέσως ξεκίνησε η μάχη για να κρατηθεί ο εργαζόμενος στη ζωή, καθώς η πρώτη εικόνα καταδείκνυε πως είχε υποστεί ανακοπή.
Οι προσπάθειες ήταν συνεχείς, όμως δυστυχώς ο άνδρας – κατά πληροφορίες 63 ετών – έχασε τη μάχη για τη ζωή.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Πολίτες, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το συμβάν, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να σπεύδουν στο σημείο.
Αμέσως ξεκίνησε η μάχη για να κρατηθεί ο εργαζόμενος στη ζωή, καθώς η πρώτη εικόνα καταδείκνυε πως είχε υποστεί ανακοπή.
Οι προσπάθειες ήταν συνεχείς, όμως δυστυχώς ο άνδρας – κατά πληροφορίες 63 ετών – έχασε τη μάχη για τη ζωή.
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα