Προθεσμία για την Παρασκευή έλαβε ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για 4 εμπρησμούς στην Παλλήνη
Ο 48χρονος φέρεται να έβαζε φωτιές αφότου μετέφερε παιδιά ΑΜΕΑ σε κέντρο αποκατάστασης στην Παλλήνη – Μετά από δύο μήνες ερευνών, συνελήφθη χθες και σήμερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων
Προθεσμία για την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί στον αρμόδιο ανακριτή ζήτησε και έλαβε σήμερα ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη.
Ο 48χρονος συνελήφθη βάσει εντάλματος για εμπρησμό από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή ή πράγματα κατ' εξακολούθηση.
Η σύλληψή του ήρθε μετά από συστηματική έρευνα που πραγματοποίησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το τελευταίο δίμηνο.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο εμπρηστής, ο οποίος μετέφερε με ένα λευκό βαν, παιδιά με Ειδικές Ανάγκες σε κέντρο αποκατάστασης στην Παλλήνη, αφού άφηνε τα παιδιά στη συνέχεια κατευθυνόταν σε οικοπεδικούς χώρους και φέρεται να έβαζε φωτιά σε ξέρα χόρτα ενώ μετά επέστρεφε στη δομή για να τα παραλάβει.
Οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου καθώς και στις 14 Ιουλίου, όλες σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από κοινωνικές Δομές του Δήμου Παλλήνης.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του, ο 48χρονος φέρεται να άφηνε τα παιδιά στις 2 το μεσημέρι και επέστρεφε να τα πάρει στις 8 το απόγευμα. Όλες αυτές τις ώρες, κινούνταν με το υπηρεσιακό όχημα προς τα οικόπεδα και φέρεται να άναβε φωτιές στα ξερά χόρτα είτε με έναν αναπτήρα είτε πετώντας φλεγόμενα χαρτιά ή υφάσματα.
Γι' αυτό το λόγο, όλες οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 7.15 το απόγευμα και σε όλες οι εμπρηστής φέρεται να ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο δράσης.
Ο τρόπος δράσης του
