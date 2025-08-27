Στον ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη
Στον ανακριτή ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς στην Παλλήνη
Κατηγορείται πως προκάλεσε τέσσερις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή το διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο
Στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 48χρονος εμπρηστής της Παλλήνης, ο μόνιμος δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη χθες και κατηγορείται πως προκάλεσε τέσσερις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή το διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.
Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση σε μικρή απόσταση από δασική έκταση και μετά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης θα περάσει την πόρτα του γραφείου της Ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
Υπενθυμίζεται πως ο 48χρονος συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η 3η Τακτική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά από μια συστηματική έρευνα που πραγματοποιήσαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το τελευταίο δίμηνο.
Οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αξιοποιώντας οπτικό υλικό αλλά και καταγγελίες πολιτών για τις ασυνήθιστα πολλές φωτιές στο Δήμο τους οδηγήθηκαν στα «ίχνη» του 48χρονου.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο εμπρηστής, ο οποίος μετέφερε με ένα λευκό βαν, παιδιά με Ειδικές Ανάγκες σε κέντρο αποκατάστασης στην Παλλήνη, αφού άφηνε τα παιδιά στη συνέχεια κατευθυνόταν σε οικοπεδικούς χώρους και έβαζε φωτιά σε ξέρα χόρτα ενώ μετά επέστρεφε στη δομή για να τα παραλάβει.
Οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου καθώς και στις 14 Ιουλίου, όλες σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων από κοινωνικές Δομές του Δήμου Παλλήνης.
Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του, ο 48χρονος άφηνε τα παιδιά στις 2 το μεσημέρι και επέστρεφε να τα πάρει στις 8 το απόγευμα. Όλες αυτές τις ώρες, κινούνταν με το υπηρεσιακό όχημα προς τα οικόπεδα και άναβε φωτιές στα ξερά χόρτα είτε με έναν αναπτήρα είτε πετώντας φλεγόμενα χαρτιά ή υφάσματα.
Γι' αυτό το λόγο, όλες οι πυρκαγιές είχαν εκδηλωθεί από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 7.15 το απόγευμα και σε όλες οι εμπρηστής ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο δράσης.
