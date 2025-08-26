Μηχανική βλάβη στο «Σούπερ Σταρ» – Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στην Αλόννησο
Μηχανική βλάβη στο «Σούπερ Σταρ» – Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στην Αλόννησο

Οι 229 επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμού τους με μέριμνα της εταιρείας - Δρομολογήθηκε το ταχύπλοο SpeedRunner Jet για να εκτελέσει το υπόλοιπο σκέλος του ταξιδιού

Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Σούπερ Σταρ» στο λιμάνι της Αλοννήσου, καθώς λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου, υπέστη μηχανική βλάβη.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από την Αλόννησο προς Σκόπελο, Σκιάθο και Βόλο. Συνολικά μετέφερε 229 επιβάτες, 35 Ι.Χ. οχήματα, 5 φορτηγά και 7 δίκυκλα.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας

Η εταιρεία αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Για τον σκοπό αυτό, δρομολογήθηκε άμεσα το ταχύπλοο SpeedRunner Jet, το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει το υπόλοιπο σκέλος του προγραμματισμένου ταξιδιού Αλόννησο - Σκόπελο - Σκιάθο - Βόλο.

