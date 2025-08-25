Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από το Λιμενικό στο λιμάνι του Πειραιά - Φορούσε μαγιό
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Σορός Λιμάνι Πειραιά Νεκρή

Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από το Λιμενικό στο λιμάνι του Πειραιά - Φορούσε μαγιό

Τη νεκρή γυναίκα εντόπισαν επιβάτες που βρίσκονταν σε προβλήτα του λιμανιού - Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα περίπου 50 ετών,  αγνώστων λοιπών στοιχείων

Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από το Λιμενικό στο λιμάνι του Πειραιά - Φορούσε μαγιό
Κώστας Στάμου
Μηνάς Τσαμόπουλος
UPD:
Συναγερμός σήμανε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς το Λιμενικό ανέσυρε από τη θάλασσα τη σορό μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη νεκρή γυναίκα εντόπισε στην προβλήτα Ε8 καπετάνιος πλοίου που βρισκόταν στο σημείο και ειδοποίησε το Λιμενικό το οποίο την ανέσυρε από τη θάλασσα.


Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα 45 - 50 ετών, αγνώστων λοιπών στοιχείων, η οποία φορούσε μαγιό.

Αφού περισυνελέγη από πλωτό του Λιμενικού, η σορός της μεταφέρθηκε στο Τζάνειο.

