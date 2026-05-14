Θεσσαλονίκη: 33χρονος πέταξε βαζάκια με εύφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του για να βάλει φωτιά
Πέρασε επανειλημμένα με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι της εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς να προκληθεί φωτιά
Να βάλει φωτιά στο σπίτι της 46χρονης πρώην συντρόφου του, πετώντας βαζάκια με εύφλεκτο υλικό, αποπειράθηκε ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν την Τέταρτη όταν ο άνδρας, 33 ετών, πέρασε επανειλημμένα με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι της πρώην συντρόφου του στον Δήμο Βόλβης, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς να προκληθεί φωτιά.
Ο άντρας τελικά συνελήφθη μετά από την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές η 46χρονη γυναίκα και όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του υπήρχε δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
