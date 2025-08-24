Σαλαμίνα: Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παράσυρε και εγκατάλειψε 83χρονη
Ο μοτοσικλετιστής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πειραιά – Του ασκήθηκε ποινική δίωξη – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 83χρονη στο νοσοκομείο Αττικόν

Τον οδηγό της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε 83χρονη που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα δρόμο στη Σαλαμίνα, το βράδυ του Σαββάτου, συνέλαβαν οι αρχές, που κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής, που οδηγήθηκε στην εισαγγελία Πειραιά, είναι άνδρας, αλβανικής καταγωγής, που έσπευσε να παραδοθεί, όταν έμαθε ότι αναζητείται.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και αναμένεται ότι θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Η 83χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικόν και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.


Πώς έγινε το τροχαίο


Το τροχαίο έγινε γύρω στις 10:00 μ.μ. του Σαββάτου στη λεωφόρο Φανερωμένης στη Σαλαμίνα όταν οδηγός παρέσυρε με τη μηχανή του την ηλικιωμένη, που έπεσε αιμόφυρτη καθώς είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Ο μοτοσικλετιστής τράπηκε σε φυγή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο παρέλαβε την ηλικιωμένη και οι διασώστες τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικόν.

